Diablo IV ma premierę już jutro. Jak wynika z oficjalnych materiałów Blizzarda, do gry będzie można wkroczyć już od pierwszych godzin 6 czerwca. W naszym regionie serwery mają bowiem ruszyć o 1:01 rano.

Reklama

Czy będą problemy z serwerami?

Reklama

Trzeba jednak nastawić się na to, że do gry będzie jednocześnie chciała dostać się duża liczba graczy. A to oznacza, że - jak było przy premierze dodatków do World od Warcraft czy Diablo 3, że mogą pojawić się kolejki do serwerów. I trzeba będzie poczekać.

Z drugiej jednak strony, trzeba przyznać, że na razie, przy wcześniejszej premierze dla graczy z bogatszymi wersjami gry, nie ma problemów z serwerami. Kolejki są krótsze niż minutę i wszystko chodzi bardzo sprawnie.