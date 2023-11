Vinnie Jones pracował potajemnie jako prawa ręka świętego Mikołaja, zajmując się tymi, którzy znaleźli się na "niegrzecznej liście". Jednak w tym roku Vinnie nie jest tutaj, aby podarować swoją rózgę, ale po to by złożyć wypowiedzenie świętemu Mikołajowi. Opuszcza swoje stanowisko, aby poszukać nowej szansy: zostać dowódcą w World of Tanks! Najpierw jednak wyruszy ze swoją załogą, aby odhaczyć ostatnie punkty na "niegrzecznej liście".

"Na dobre porzucam swoje bombki"

To prawda, co mówią - na dobre porzucam swoje bombki, aby dołączyć do graczy World of Tanks w wyjątkowym wydarzeniu Holiday Ops 2024 - mówi Vinnie Jones, ex-prawa ręka Mikołaja, obecnie ambasador World of Tanks. Moje dni korygowania osób na niegrzecznej liście to już przeszłość. Obecnie jestem dowódcą World of Tanks i to dopiero jest wesoła nowina!

Gracze będą mogli dołączyć do Vinniego Jonesa w garażu, gdzie będzie on przydzielał wyzwania i zadania wszystkim zainteresowanym czołgistom. Pomyślne ukończenie tych misji nagrodzi ich tematycznymi przedmiotami takimi jak inspirowane celebrytą skórki czołgów, emblematy, napisy, medale, unikalne dekoracje, awatary i nie tylko. Gracze World of Tanks i World of Tanks Modern Armor mogą również zrekrutować Vinniego do swoich załóg, a jego szorstki, charyzmatyczny głos będzie wspierał ich podczas zimowych bitew.

Kiedy zaczyna się operacja?

Wydarzenie Operacje Świąteczne 2024 rozpocznie się 1 grudnia, a gracze World of Tanks na wszystkich platformach mogą dołączyć do Vinniego w tej świątecznej przygodzie.