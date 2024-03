Premiery kwietniowe:

18 kwietnia: Final Fantasy XVI: The Rising Tide, czyli dodatek do najnowszej części japońskiej sagi.

25 kwietnia: Sea of Thieves w wersji PS5.

Premiery w maju:

13 maja: Homeworld 3, czyli kolejna część sagi kultowej kosmicznej trójwymiarowej strategii (tylko PC)

16 maja: Ghost of Tsushima - ta rewelacyjna gra, opowiadająca o walce samurajów z mongolskim najazdem na Cuszimę doczekała się wreszcie portu na PC. Oby był tak samo dobry jak to, co zrobiono z Horizon: Forbidden West

21 maja: Senua's Saga: Hellblade 2 (PC i Xbox)

31 maja: F1 2024 - czyli nowa odsłona symulatorów wyścigów F1.

Premiery w czerwcu:

4 czerwca: Destiny 2: The FInal Shape (PC, PS4, PS5, Xbox) - to najnowszy dodatek do popularnej sieciowej strzelanki.

21 czerwca: Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PC, PS4, PS5, Xbox) - to rozszerzenie do jednej z najlepszych gier soulslike, z akcją w otwartym świecie czyli Elden Ring.

Premiery w lipcu:

2 lipca: Final Fantasy: Dawnbreak - to najnowszy dodatek do godnego rywala World of Warcraft, czyli Final Fantasy w wersji MMO. (PS5, Xbox, PC)

Premiery we wrześniu:

5 września: Stalker 2, czyli gra akcji w strefie czernobylskiej, przygotowana przez ukraińskie studio

9 września: Warhammer 40k: Space Marine 2 - Kapitan Titus powraca. Tym razem legendarny bohater zakonu kosmicznych marines Ultramarines zmierzy się z biologicznym terrorem czyli hordą tyranidów.

W pozostałych miesiącach 2024 nie ma jeszcze wyznaczonych premier gier, wartych uwagi. Warto pamiętać jednak o tym, że takie tytuły jak Flight Simulator 2024, Indiana Jones czy Star Wars: Outlaws nie mają jeszcze wyznaczonych dat premiery.