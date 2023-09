Starfield to gra RPG, której akcja dzieje się w kosmosie. Gracze będą mogli m.in. budować statki kosmiczne według własnego pomysłu, zwiedzać fragmenty ponad 1000 planet (nie da się bowiem wylądować w dowolnym miejscu każdego globu, jak to w No Man's Sky) itp.

Gra dostępna jest na konsole Xbox Series X i S oraz komputery PC. Z tym, że na konsolach dostajemy rozgrywkę jedynie w 30 klatkach na sekundę, co wywołało oburzenie wielu fanów, domagających się zniesienia tego limitu na konsolach, nawet jakby miało to być obarczone obniżoną rozdzielczością. Niestety Bethesda nie posłuchała próśb graczy.

Kiedy premiera?

Premiera podstawowej wersji Starfield - zarówno dla tych, którzy kupili grę, jak i dla tych, którzy skorzystają z abonamentu Game Pass - odbędzie się 6 września. Od dziś (konkretnie od 2 rano) grać w Starfield mogą już ci, którzy zdecydowali się na kupienie specjalnej, bogatszej (i droższej) edycji specjalnej.