Kingdom Come: Deliverance 2

Grą, na którą czekam najbardziej jest Kingdom Come: Deliverance 2, czyli "symulator" średniowiecznego rycerza. Wcielamy się znów w postać Henryka, syna kowala, który jest giermkiem czeskiego rycerza. O ile druga część da nam większy teren do zwiedzania czy świat, który reaguje na zachowanie naszego bohatera, to jedno się nie zmieni - to dalej jedna z najbardziej realistycznych gier o średniowieczu. Pojedynki są brutalne, a jeden cios potrafi zakończyć walkę. Gra da nam też wiele sposobów na wykonanie zadania - od walki, przez skrytobójstwo czy dyplomację. W Kingdom Come: Deliverance 2 zagramy 11 lutego 2025.

Space Marine 2

Drugą grą, na którą bardzo czekam jest Space Marine 2. W tej strzelance ze świata Warhammera 40k wcielimy się w postać kapitana Titusa z zakonu Ultramarines i ruszymy eksterminować hordy Tyranidów. Gra ma oferować nie tylko tryb dla pojedynczego gracza, ale także pojawią się opcje rozgrywki dla wielu graczy - m.in. tryb co-op. Premiera już 9 września tego roku.

Cywilizacja VII

Tej gry przedstawiać nie trzeba. To legendarna seria strategii turowych, która jest z nami od długich lat. Cywilizacja powraca, a w część VII zagramy już 11 lutego 2005. Jak widać z fragmentów rozgrywki, samej głównej mechaniki nie zmieniono, na pewno za to mocno ulepszono grafikę.

Mafia: The Old Country

Tym razem Mafia zabiera nas z Ameryki w powrót do przeszłości. Akcja gry toczyć się będzie bowiem na początku XX wieku na Sycylii. Premiera gry ma odbyć się gdzieś w 2025.

Age of Mythology: Retold

Age of Mythology od Microsoft to odnowiona wersja gry RTS, która dzieje się w czasach starożytnych. Oprócz tradycyjnych jednostek będziemy mogli wcielać do armii mityczne potwory, a także korzystać z pomocy bogów Olimpu (i nie tylko) by zgnieść naszych przeciwników. Premiera już 4 września tego roku.

Ara: History Untold

Ara: History Untold to strategia turowa, która ma być rywalem dla Cywilizacji. Budujemy własny naród w alternatywnej wersji historii i prowadzimy go do zwycięstwa i opanowania świata. Czy gra okaże się godnym rywalem kultowej serii? O tym przekonamy się już 24 września tego roku.

Indiana Jones i Wielki Krąg

Indiana Jones powraca na ekrany konsol i komputerów. 9 grudnia 2025 na pecetach i Xboxie (a w przyszłym roku także na PS5) wcielimy się w postać najbardziej znanego archeologa i odkrywcy. W roli doktora Jonesa wystąpi Troy Baker. Będziemy podróżować po całym świecie, szukając śladów pradawnych kultur, rozwiązując zagadki i walczyć z nazistami… nie zabraknie także pułapek, które w grze o Indym po prostu muszą być.

Starfield: Strzaskana Przestrzeń

To pierwszy dodatek do pierwszego kosmicznego RPG Bethesdy - Starfield. WYbierzemy się na rodzimą planetę Domu Va'Runn, tajemniczej sekty, wyznającej kult Wielkiego Węża, na którą galaktyka patrzy dość podejrzliwie.

A zanim dodatek wyjdzie 30 września, to już teraz, zamiast pieszo biegać po odkrywanych planetach, będziemy mogli z fasonem jeździć kosmicznym buggy, który to pojazd trafi do naszego ekwipunku w ostatniej łatce do gry.