Zwiastun pokazuje, że głównym przeciwnikiem w dodatku do Diablo IV będzie Mefisto, który chce się uwolnić z kamienia dusz, tymczasem Neyrelle chce zrobić wszystko, by go powstrzymać. Widać też, że czeka nas podróż do dżungli Nahantu. Dostaniemy też nową klasę - Spiritborn. Co z tego wyjdzie okaże się 8 października tego roku.

