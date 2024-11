Horizon Zero Dawn to gra, która ukazała się w lutym 2017 na konsole PS4. Lekko ją poprawiono, gdy pokazała się PS5, a teraz ta gra przeszła kurację odmładzającą. Wątek fabularny pozostał jednak bez zmian.

Horizon Zero Dawn Remastered - świat

W skrócie, żeby nie psuć zabawy tym, którzy jeszcze w serię Horizon nie grali, akcja toczy się w świecie po apokalipsie. Nasza cywilizacja została zgładzona, a na jej gruzach odrodziły się barbarzyńskie plemiona. Jest tylko jeden problem - człowiek nie jest już panem Ziemi. Planetą rządzą maszyny, przypominające zwierzęta dawnej epoki. Część jest śmiertelnie niebezpiecznych, a część stanowi obiekty do polowania.

Nasza bohaterka, młoda dziewczyna o imieniu Aloy, rusza na poszukiwanie odpowiedzi, kim jest jej matka, a przy okazji odkrywa mroczne tajemnice przeszłości i historię upadku ludzkości.

Horizon Zero Dawn Remastered - zmiany (lub ich brak)

Sama gra nie zmieniła się, poza grafiką. Mechanika, polegająca na używaniu różnego rodzaju łuków, pułapek, bomb itp. została taka sama, jak 7 lat temu. Dalej też ukrywamy się w wysokich trawach przed maszynami, by albo je ominąć, albo zadać zabójczy cios z ukrycia.

Poprawki grafiki są za to rewelacyjne. Fantastycznie widać ślady na piasku, czy śniegu. Roślinność jest dużo bogatsza, lepiej wygląda woda, a twarze postaci czy ich mimika podczas rozmów to niebo a ziemia w porównaniu z oryginalną grą. Dodano też do pada na PS5 efekty haptyczne, a gra wykorzystuje adaptacyjne spusty, które pozwalają nam poczuć siłę, z jaką Aloy napina łuk. Słowem gra wygląda tak, jakby była pisana od zera na PS5. Grać możemy w trzech trybach - jakość (30 FPS/4K), wyważonym (40 FPS) i wydajność (60 FPS, 1800p).

Horizon Zero Dawn Remastered - Sony rozwścieczyło graczy PC

Na konsoli nie miałem z "Horizon Zero Dawn Remastered" żadnego problemu. Na PC największym kłopotem i tym, który sprawia, że wściekli gracze wystawiają remasterowi niskie oceny jest obowiązek posiadania konta PSN. Dlaczego to taki problem? Otóż PSN nie jest dostępne we wszystkich krajach świata. Dlatego też, jeśli tego konta nie można założyć, to nie można też i grać. To bezsensowny ruch japońskiej firmy, zresztą "Horizon Zero Dawn" nie jest pierwszą grą, która na tym cierpi.

Horizon Zero Dawn Remastered - czy warto?

Czy warto wydać 39 PLN na ulepszenie podstawowej wersji "Horizon Zero Dawn"? Jeśli jesteście fanami przygód Aloy, jak ja - to koniecznie. To zupełnie inny świat, lepszy, bardziej wciągający i ładniejszy. Jeśli jeszcze nie spróbowaliście grać w tę grę, to kupcie od razu wersję odświeżoną. Jeśli jednak seria was nie wciągnęła, to wiadomo, tym razem też was gra nie ujmie, bo warstwy fabularnej i mechanicznej rozgrywki nie zmieniono.