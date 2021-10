"Death Stranding" w wersji reżyserskiej. Ta gra wygląda świetnie na PS5

7 Czy w wersję reżyserską warto zagra No cóż, gracze na PS4 dzielą się na tych, którzy Death Stranding uwielbiają, a Hideo Kojima to niedościgniony mistrz tworzenia gier i tych, którzy Death Stranding nienawidzą, bo ma dziwną i pokręconą fabułę, a mechanika rozgrywki ich nudzi. Wydaje mi się, że jesli ktoś grał w DS na PS4, a gra mu nie podeszła, to wersja reżyserska tego nie zmieni. Natomiast ci, którzy doskonale się bawili sięgną po raz drugi (albo jeszcze kolejny), by znów poprowadzić Sama przez ruiny cywilizacji, by donieść świeżą pizzę przez pół Ameryki.