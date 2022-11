W filmowym zwiastunie Arnie i Mila podejmują się najważniejszej misji - muszą ocalić święta dla Artura i jego syna Michała. Dołączcie do ich podróży w pociągu Świąteczny Ekspres, który zawiezie ich do serca zimowej wioski w World of Tanks.

Reklama

Występowałam już jako bohaterka filmów bazujących na grach, ale to pierwszy raz kiedy zostałam umieszona w grze… i jestem gotowa do akcji! - mówi Milla Jovovich, ambasadorka i gwiazda Operacji Świątecznych. Jest to również pierwszy raz, kiedy występuję wraz z legendarnym Arnoldem Schwarzeneggerem. Z nim u boku będziemy oprowadzać graczy po świątecznej wiosce i rozdawać mnóstwo prezentów graczom World of Tanks.

W zeszłym roku miałem fantastyczne wrażenia z World of Tanks i kiedy poproszono mnie o powrót od razu odparłem… I’ll be back! Wiedziałem, że tegoroczne wydarzenie będzie specjalne i miałem rację. Jestem zaszczycony móc występować obok niesamowitej Milli Jovovich, to nasza pierwsza wspólna praca. Nagrody i wyzwania w Operacjach Świątecznych sa jeszcze lepsze w tym roku, a ja łączę dwie rzeczy, które uwielbiam – Święta i czołgi! - dodaje Arnold Schwarzenegger, ambasador Operacji Świątecznych, gwiazda filmów akcji i posiadacz czołgu.

Reklama

Gracze spotkają gwiazdy w garażu

Reklama

Gracze spotkają gwiazdorski duet w garażu, gdzie będą przydzielać wyzwania i zadania. Za ich wykonywanie czołgiści zdobędą nagrody od Milli i Arniego - elementy personalizujące jak skórki czołgów, tematyczne emblematy, napisy, naklejki i dowódców. W World of Tanks PC i na konsolach będzie można również usłyszeć głosy aktorów w grze!

Świąteczne operacje rozpoczną się 1 grudnia i potrwają do 9 stycznia przyszłego roku. Każdy z tytułów ma własne daty i nagrody, dopasowane do danej platformy.