Optoma 300X to projektor o klasycznym designie. Optoma nic nie eksperymentowała – z tyłu mamy więc pakiet wejść (w tym DMI 2.0a dla pełnego 4K z konsol czy odtwarzaczy UHD), na górze umieszczono przyciski zasilania projektorem. Urządzenie jest w kolorze białym, by lepiej zlewać się ze ścianą i sufitem.

Pilot jest prosty, łatwy w obsłudze oraz – co najważniejsze podświetlany – nie ma więc problemów, by znaleźć odpowiedni przycisk, gdy oglądamy filmy przy zaciągniętych zasłonach.

300X ma wbudowany głośnik – jednak można od razu o nim zapomnieć. Jest tak kiepskiej jakości, że bez podłączenia porządnego kina domowego czy soundbaru, możemy zapomnieć o oglądaniu filmów czy graniu.

Tak naprawdę 300X nie jest prawdziwym projektorem 4K – Optoma zastosowała bowiem sztuczkę z przesuwaniem pikseli. Efekty tego przesuwania są jednak na tyle dobre, że urządzenie spełnia warunki posługiwania się logiem 4K na obudowie. Co ważne – Optoma nie ukrywa tego faktu, wiadomo więc, co się kupuje.

Jakość obrazu i ostrość? Trzeba pamiętać o input lagu, wynoszącym około 48ms i 120hz odświeżaniu. To nie jest projektor do szybkich gier czy idealnego oglądania meczów. Jeśli jednak nie gramy zawodowo, a dla przyjemności, to 300X sobie całkiem nieźle daje radę. Niestety przy oglądaniu treści HDR pojawiają się pierwsze problemy – jasność lamp (ok 80 nitów) jest zbyt niska – by dać nam takie efekty, jak na dobrym telewizorze. Kolory będą więc mniej nasycone, niż na ekranie telewizora UHD (a o OLED nie wspominając, choć to inna półka cenowa). Różnice nie są jednak na tyle duże, by 300X skreślić.

Podsumowując? Dla początkujących fanów systemów kina domowego Optoma 300X to sensowny wybór. Gdy wyświetlimy obraz na ścianie o dużej przekątnej, podłączymy porządny zestaw dźwiękowy, to nawet można wybaczyć problemy z HDR czy 60Hz - zwłaszcza przy cenie poniżej 4500 złotych.

Jeśli jednak naszym priorytetem nie jest cena, a jakość, do tego chcemy grać w sieciowe strzelanki i oglądać mecze, to jednak albo trzeba zapłacić dużo więcej za projektory oferujące prawdziwe 4K, albo zecydować się na telewizzor. A w cenie 300X dostaniemy napradę porządne modele, oferujące lepszą jakość obrazu, choć na mniejszej powierzchni.