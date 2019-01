Nokia 9 PureView ma nawiązać do czasów Lumii 808 czy 1020, które były najlepszymi fotograficznymi smartfonami swoich czasów. Według przecieków, które pojawiły się w sieci, telefon ma mieć 5 tylnych obiektywów, które mają znacznie poprawić jakość zdjęć w kiepskich warunkach. Do tego - według "The Verge" - dzięki możliwości zrobieniu pięciu zdjęć na raz, Nokia 9 ma pozwolić na zmianę ostrości fotografii już po naciśnięciu migawki. Mamy też dostać 5,99-calowy ekran z HDR 10 i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Sercem smartfona będzie Snapdragon 845. Telefon ma zostać zaprezentowany na targach MWC w Barcelonie.

Nokia 9 PureView "Beholder." HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46 — Evan Blass (@evleaks) 31 December 2018

Taki design Nokii 9 to wyzwanie, rzucone przez HMD Samsungowi i Huawei. Chiński koncern był pierwszym, który wprowadził 3 obiektywy z tyłu telefonu - takie rozwiązanie zastosowano w P20 Pro i Mate 20 Pro. Samsung odpowiedział na to A9 z czterema obiektywami. Zobaczymy więc, jak obie firmy zareagują na rozwiązanie w nowej Nokii. Jednocześnie trzeba przypomnieć, że w ścisłej czołówce smartfonów robiących najlepsze zdjęcia jest Pixel 3, który ma tylko jeden obiektyw.