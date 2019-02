Jak twierdzą inżynierowie japońskiego koncernu, nowy flagowiec Sony, z ekranem OLED 4K HDR o przekątnej 6,5-cala i proporcjach 21:9, zapewnia takie proporcje obrazu, jak w kinie. Do tego firma zapewnia, że smartfon wykorzystuje technologie znane z telewizorów Sony, które mają ulepszyć paletę kolorów i poprawić kontrast. Dostajemy do tego głośniki z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Parametry aparatu też wyglądają dobrze - dostajemy aparat o matrycy 12 MP z trzema obiektywami - szerokokątnym, teleobiektywem oraz zwykłym. Jasność obiektywów to F 1,6. Da się też nagrywać filmy w 4K HDR w tempie 24 klatek na sekundę.

Pod maską znajdziemy Snapdragon 855 , pracujący pod kontrolą najnowszej wersji Androida. Do tego dostajemy baterię o pojemności 3350 mAh, którą podobno wyposażono w funkcje, które teoretycznie mają wydłużyć użycie baterii

Jeśli chodzi o design, to Xperia1 wygląda naprawdę ładnie. Nowy format wyświetlacza sprawia, że telefon jest węższy od innych smartfonów i lepiej leży w dłoni. Dostępna będzie wiosną w czterech kolorach - czarnym, fioletowym, szarym i białym. Polska cena nie jest na razie znana, jednak według plotek w Europie ma kosztować około tysiąca euro.

Xperia10 i 10Plus / Materiały prasowe

Tańsze wersje Xperii także mają ekran 21:9, choć nie 4K i bez filmowych "ulepszaczy" obrazu. Zarówno Xperia10, jak i 10+ dostaną rozdzielczość FHD+ na wyświetlaczu o przekątnej 6 i 6'5 cala. Smartfony różnią się jednak nie tylko przekątną ekranu, a także zastosowanym obiektywem. Mniejsza Xperia10 dostaje główny aparat 13MP i drugi- 5MP - do rozmywania tła. Z kolei większy model smartfona ma aparaty o matrycy 12 i 8 MP z optycznym przybliżeniem obrazu. Telefony potrafią też odtwarzać dźwięk Hi-Res

Xperia 10 dostanie procesor Snapdragon 630 oraz baterię o pojemności 2870 mAh. Z kolei większa wersja dostała trochę mocniejsze CPU - Snapdragon 636 - oraz pojemniejszą baterię (3000 mAh). Oba telefony są już w sprzedaży w cenie 1499 i 1899 złotych.

Xperia L3 / Materiały prasowe

Budżetowa seria Xperii - L3 - ma z kolei wyświetlacz o proporcjach 18:9. Dostała dwa aparaty (13+2 MP) z efektem bokeh. Pod maską znajdziemy MediaTek Helio P22 i baterię 3300 mAh. L3 nie dostanie jednak najnowszego androida, a będzie pracować pod kontrolą Oreo.

Dostępna będzie w marcu za 899 złotych.