W ciągu kilku ostatnich dni coraz więcej ludzi skarży się, że przestała działać płatność smartfonem - terminale nie rejestrowały zbliżeni do nich telefonów i nie realizowały transakcji. Początkowo myślano, że to wina ostatnich aktualizacji Huawei - bo awaria Google Pay wystąpiła u ludzi używających telefonów chińskiego koncernu. Potem jednak okazało się, że Google Pay nie działa też na ssmartfonach innych producentów. Użytkownicy Androida zaczęli więc twierdzić, że to wina samego Google'a.

Jako tymczasowe rozwiązania proponowano m.in. odinstalowanie usługi, usunięcie kart czy reset telefonów do ustawień fabrycznych. Tymczasem lekarstwo na ten problem jest zupełnie inne. Okazuje się, że po ostatniej aktualizacji, to aplikacja drogerii Rossman blokuje płatności Google Pay. Dlatego wystarczy ją odinstalować i już będzie można płacić za zakupy czy usługi telefonem (sprawdziłem - to działa zarówno na P30 Pro, jak i na Mate 20 Pro oraz Honor 8X).