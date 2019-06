Wybierając słuchawki do PC i do konsoli, należy zwrócić uwagę, na wersję, którą kupujemy. Słuchawki nie są bowiem zgodne jednocześnie i z PS4 i Xbox One. Dlatego, jeśli mamy dwie konsole i chcemy na obu cieszyć się dźwiękiem bez kabli, to czeka nas podwójny wydatek. Na szczęście nie ma problemów między kompatybilnością dowolnej wersji konsolowej z pecetami. Trzeba też pamiętać, że wersje bezprzewodowe słuchawek będą dużo droższe niż tych zwykłych.

1) Razer Nari Ultimate: To drogie, ale fantastyczne słuchawki. Mają wbudowane specjalne silniczki, które wibrują słuchawkami w momencie wystrzałów wybuchów, czy innego silnego uderzenia basem. Są świetne do gier, gorzej jednak spisują się przy odtwarzaniu muzyki czy filmów. Posiadają także podkładki żelowe w nausznikach, które sprawdzają się przy graniu latem.

2) HyperX Stinger Wireless - za mniej niż połowę ceny Nari, możemy mieć bardzo dobre słuchawki bezprzewodowe HyperX (działają także z PS4). Mają bardzo dobrą jakość dźwięku i są wygodne. Bateria powinna wystarczyć na 17 godzin grania.

3) Corsair HS70 - dostępne w trzech różnych kolorach, bardzo wygodne i trochę droższe od Stingerów słuchawki firmy Corsair. Są świetnie wykonane, bez problemu radzą sobie z bezprzewodowym dźwiękiem i mają świetny mikrofon, który można odłączyć w całości.

4) Astro A50 (dostępne w wersji zarówno dla PS4, jak i Xbox One) - najdroższe w zestawieniu, ale w ślad za wysoką ceną idzie także niezwykły komfort - są lekkie, jednocześnie wytrzymałe. Do tego naprawdę dobrze grają, a aplikacja na PC pozwala odpowiednio skorygować jakość dźwięku

5) Logitech G533 - to średniej klasy zestaw audio od Logitech. Może i nie wyróżnia się z tłumu wyglądem, czy jakością dźwięku. Ale jest wykonany z materiałów dobrej klasy, gra całkiem nieźle.