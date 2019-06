Dysk zewnętrzny firmy Western Digital przychodzi do nas w zgrabnym tekturowym pudełku. W środku prócz niego znajdziemy jeszcze kabel USB-C z przejściówką USB 3.0 i gwarancję. USB-C sugeruje, że jest to dysk do zastosowania głównie w nowoczesnych notebookach i ultrabookach wyposażonych w to złącze, ale dzięki przejściówce możemy go też podłączyć do starszych urządzeń. Jest to tradycyjny magnetyczny dysk talerzowy.

Urządzenie jest bardzo małe i kompaktowe (110 mm długości; 81,6 mm szerokości; 12,8 mm wysokości, waży 130 g), więc nie mamy najmniejszych problemów z wrzuceniem go do plecaka, torebki czy walizki. Nie musimy się też martwić o jego trwałość, bo góra jest metalowa (ma przyjemną teksturę) a dół jest plastikowy, ale z gumowymi nóżkami. Z przodu mamy wejście USB-C i diodę sygnalizująca pracę dysku.

Po podłączeniu do komputera musimy zainstalować program WD Discovery, w którym znajdziemy backup, szyfrowanie i program do zarządzania dyskami umożliwiający konfigurację i diagnozowanie problemów.

Dzięki oprogramowaniu możemy ustawić automatyczną kopię danych na komputerze bądź w chmurze, a dzięki szyfrowaniu i możliwości ustawienia hasła mamy pewność, że do naszych plików nie dostanie się nikt niepowołany.

Prędkość interfejsu to 5 GB/s a przesył i odczyt danych jest komfortowy, bezproblemowy i szybki. Dysk pracuje bardzo cicho praktycznie w każdej sytuacji. Cena to około 400 zł - w zależności od sklepu.