RiG 700HS Plantronics to słuchawki przeznaczone zarówno do PC, jak i do konsoli PS4 (dostępna jest też wersja kompatybilna z Xbox One). Plantronics – na szczęście – nie poszedł drogą innych producentów peryferiów.. Nie ma mowy o błyskających LEDach, agresywnym kształcie i innych "gamingowych funkcjach". Te słuchawki mają stonowany wygląd. Regulacja pałąka ma trzy pozycje, więc każdy będzie mógł je dopasować do własnej głowy. Na uszach leżą dobrze, a specjalny materiał (na szczęście nie pseudoskóra) sprawia, że uszy nie pocą się nawet podczas dłuższego grania. Przyciski sterowania i rolka głośności są na tyle duże, że łatwo je znaleźć, nawet podczas gorącej rozgrywki. Sam zestaw jest lekki i nie przeszkadza nawet po kilku godzinach grania.

Podłączanie jest proste – pudełko z odbiornikiem podpinamy do portu USB. System od razu powinien je zauważyć i rozpoznać nasze słuchawki oraz je automatycznie skonfigurować. Można też połączyć odbiornik z wyjściem optycznym naszej płyty głównej. Równie proste jest skonfigurowanie słuchawek do pracy z konsolą - wystarczy podpiąć kabel USB do portu w PS4.

Jak grają RiG700? Jakość dźwięku jest dobra, choć nie będą to słuchawki dla fanów basu. Nie ma problemu z dźwiękiem przestrzennym. Kroki nieprzyjaciół czy odgłosy otoczenia brzmią naturalnie, jednak efekty basowe są dużo mniej słyszalne niż np. w Nari Ultimate. Nie każdemu może się to więc spodobać. Całkiem dobrze sprawdzają się też przy oglądaniu filmów czy słuchania muzyki - nie da się jednak ich podłączyć bezprzewodowo do telefonu. Równie dobrze, co na PC, radzą one sobie w konsolowych potyczkach. Niestety przez brak sterowników nie mamy dostępu do korektora. Nie możemy więc dokładnie dostosowaćparametrów audio do naszych ulubionych ustawień.

Jeśli zaś chodzi o baterię, to 700HS wytrzymują około 12 godzin. Ładowane są przez port USB. W miarę spadku pojemności akumulatora usłyszymy komunikaty głosowe, czy bateria naładowana jest w połowie, czy też właśnie się kończy. Na szczęście można używać słuchawek podczas "karmienia" ich prądem.

Czy 700HS można polecić? Zasadniczo tak – świetnie grają i dobrze leżą na głowie. Mają tylko jeden problem - są źle wycenione. 700HS kosztują 129 euro, tymczasem za zaledwie 30 euro więcej dostajemy topowy model Plantronics 800HD, które grają lepiej, mają dwa razy większą baterię i kod dostępu do Dolby Atmos. To zdecydowanie lepszy wybór. 700HS to więc zestaw dla graczy, którzy mają ściśle wyliczony budżet.