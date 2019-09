Każdy, kto między 12 a 18 września zapisze się do newslettera na stronie sklepu, otrzyma 15 proc. kod rabatowy na zakupy. W dniu otwarcia będą kolejne promocje. Zakupy mają być szybkie i komfortowe – wysyłka urządzeń nastąpi w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu dokonania płatności.

Otwarcie sklepu Huawei.pl wspierać będzie kampania z udziałem ambasadora marki Roberta Lewandowskiego, który był obecny był podczas spotkania dla mediów.

– Jestem jednym z pierwszych testerów sklepu huawei.pl. Duże wrażenie zrobiła na mnie szybkość dostawy – zamówienie otrzymałem dzień po dokonaniu płatności. Kupując produkty w oficjalnym sklepie internetowym marki mam też pewność jakości zamawianych urządzeń. Często kupuję online – rzadko mam czas na wyjście na zakupy, dlatego sklep internetowy to dla mnie bardzo dużo ułatwienie – powiedział Robert Lewandowski.

– W dniu uruchomienia naszego e-sklepu będzie pula produktów, między innymi smartfony z półki premium, którą obejmiemy dodatkową superatrakcyjną promocją. Dlatego warto wejść na stronę huawei.pl i sprawdzić ofertę, być może znajdzie się w tej puli czyjś wymarzony produkt. Kupon można wtedy zachować na zakupy w kolejnych dniach – wyjaśnia Łukasz Piotrowski, dyrektor e-commerce w Huawei CBG Polska.

To o tyle ciekawe, że w dniu otwarcia sklepu planowana jest/była w Monachium premiera najnowszych smartfonów tej firmy z lini Mate. Do tej pory Huawei z rozmachem prezentował swoje flagowe smartfony, tym razem jednak może być inaczej. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Mate 30 Pro będzie pozbawiony dostępu do usług Googla, w tym Gmaila, sklepu Play z aplikacjami czy Google Pay. To efekt amerykańsko chińskiej wojny celnej, której Huawei jest zakładnikiem i stawia to pod znakiem zapytania sens szerokiego wprowadzania go do Europy. Być może jednak Huawei zdecyduje się na to bez partnerów (telekomów oraz sklepów z elektroniką) i będzie go można kupić właśnie w jego sklepie internetowym.

Każdy, kto kupi produkty na huawei.pl ma gwarancję, że zostaną one wysłane w ciągu 24 godzin całkowicie za darmo, a w razie zmiany decyzji – klient ma 15 dni na zwrot, również darmowy.

– To idealny moment, by każdy z milionów użytkowników Huawei w Polsce sprawdził, czy założył już konto ID Huawei, a jeśli nie, to by czym prędzej je otworzył, by nie przegapić atrakcyjnych ofert w naszym e-sklepie – mówi Dorota Haller, dyrektorka marketingu, komunikacji i digitalu w Huawei CBG Polska.