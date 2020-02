Sony zgłosiło rewelacyjny patent do swojego pada do PS5. Czujniki urządzenia mają badać, jak bardzo się pocimy oraz nasze tętno - pisze serwis "Respawn First". Jeśli konsola uzna, że puls jest w normie, a do tego nie pocimy się ze strachu, to - zarówno w grach VR, jak i zwykłych - poziom trudności zostanie zwiększony, by nas bardziej przestraszyć.

Reklama

Na razie nie wiadomo, czy tę opcję można będzie wyłączyć, by przy konsoli nie dostać ze strachu ataku serca. Jak pisze portal, nie wiadomo też, jak będą przechowywane nasze dane z tych czujników. Czy tylko na konsoli, czy też zostaną przesłane na serwery japońskiego koncernu.