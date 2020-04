Edge+, jak pisze serwis Engadget, ma pod maską mieć najnowszy procesor Qualcomm - Snapdragon 865. Do tego smartfon dostanie od 8 do 12GB pamięci RAM (w zależności od wersji). Najciekawiej zapowiada się jednak bateria. Motorola, nie poszła drogą innych producentów flagowców z Androidem i postawiła na ogniwo o pojemności aż 5000 mAh. Firma chce też dołączyć z Edge+ do wyścigu na megapiksele w aparacie - matryca ma mieć rozdzielczość 108MP.

Reklama

Na razie wiadomo tylko, że premiera odbędzie się w sieci 22 kwietnia. Wtedy też firma ogłosi datę premiery sklepowej oraz ceny.