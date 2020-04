Smartfon jest dość duży (165.75x76.68x8.8mm), przekątna ekranu to 6.67 cala i ciężki – waży 209 g. Ekran wykonano w technologii IPS TFT, rozdzielczość to FHD+, przód i tył telefonu chroni szkło Gorilla Glass 5. Jest napędzany procesorem Snapdragon 720G, który do pomocy ma 4 bądź 6 GB RAM. Pamięci wbudowanej mamy odpowiednio 64 i 128 GB (jest też slot na kartę pamięci). Telefon ma port podczerwieni, USB-C i wejście mini-jack na słuchawki.

Aparaty mają: główny 48 MP f/1.79; szeroki kąt 8 MP f/2.2; makro 5 MP; pomiar głębi 2 MP oraz selfie 16 MP.

Imponująco wygląda bateria, która ma aż 5020 mAh i wspiera szybkie, 18 W ładowanie (szybka ładowarka będzie w pudełku). Dostępne kolory to niebieski, biały i szary.

W telefonie nie ma niestety NFC, ale jak zapewniają przedstawiciele Xiaomi, moduł znajdzie się w innych smartfonach z serii Note 9.

Ceny: 1099 zł za wersję 4/64 i 1199 zł za wersję 6/128. Będzie go można kupić od 7 maja.