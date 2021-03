Tegoroczna linia telewizorów Sony jest bez eksperymentów z nowymi typami matrycy. Koncern stawia na sprawdzone LED-y i OLED-y 4K. Wszystkie telewizory charakteryzuje minimalizm i bardzo podobne wzornictwo - cienka ramka z ciemnego metalu, podobnie stylizowane nóżki (które w niektórych modelach można przesuwać, by zmieściły się na szafce). Do tego w topowych OLED i LED mamy możliwość opuszczenia lub podniesienia telewizora na podstawkach, by albo dotykał blatu szafki lub pozwalał pod sobą zmieścić soundbar.

Jeśli chodzi o zarządzanie kablami, to w prostszych modelach możemy przewody jedynie puścić po nóżkach telewizora. W droższych zaś, da się je dobrze ukryć pod zdejmowanymi, tylnymi panelami.

Co ciekawe, na pilotach pojawił się już przycisk uruchamiający Disney Plus, choć sama usługa jeszcze w Polsce jest niedostępna i nie wiadomo, czy w tym roku się pojawi. Wszystkie telewizory mają też dwa złącza HDMI 2.1, przy cyzm jedno kompatybilne z EARC. Do tego pod maską znajdziemy nowa wersja Androida TV, czyli Google TV. Bardziej "unetflixowiona", z dużo prostszą nawigacją i bardziej przejrzysta.

Sony stawia na najnowszy procesor

W topowych OLEDACH serii BRAVIA XR dostaniemy procesor Cognitive Processor XR. Według Sony, ma on naśladować działanie ludzkiego wzroku i słuchu przy zastosowaniu zupełnie nowych technik, ulepszających poprzednie modele. Jak było widać na promocyjnych filmikach, pokazujących różnice między poprzednią a obecną generacją telewizorów, nowy układ odpowiada za lepsze efekty świetlne, kontrast i kolory. WIdać było różnicę. Jak to wygląda jednak w rzeczywistości to będzie można ocenić dopiero podczas redakcyjnych testów, gdy "nakarmimy" CPU jedną z najbardziej wymagających scen w 4K czyli Bitwą o Helmowy Jar w remasterze Władcy Pierścieni.,

Streaming dla kinomaniaków

Sony wprowadza też usługę, która zaskoczy kinomaniaków. Po pierwsze nowy serwis streamingowy (dostępny w najlepszych modelach w dwuletnim abonamencie, a w słabszych w rocznym) pozwala skorzystać z filmów Sony Pictures zremasterowanych tak, by zapewniały wrażenie z IMAX. Rzecz druga to fantastyczny bitrate, który ma wynosić około 80 mb/s, czyli dwa razy tyle co w AppleTV i dużo więcej niż w Netflix - będzie więc zbliżony jakości z płyt UHD. Jakie łącze będzie do tego wymagane? Im szybsze tym lepsze i bez czegoś klasy światłowodu raczej się nie obejdzie.

Linia BRAVIA XR — najważniejsze cechy i funkcje:

BRAVIA CORE™: Platforma jest fabrycznie zainstalowana we wszystkich modelach BRAVIA XR i pozwala oglądać wybrane pozycje z najnowszej oferty SPE i klasycznego repertuaru [4], jak również najbogatszą kolekcję treści IMAX Enhanced. Platforma BRAVIA CORE jako pierwsza na rynku wykorzystuje technologię Pure Stream™, umożliwiając strumieniową transmisję z prędkością do 80 Mb/s i uzyskanie jakości będącej niemal bezstratnym odpowiednikiem UHD BD.

Google TV: w nowej linii produktów wprowadzono również usługę Google TV, zapewniającą nowe wrażenia rozrywkowe. Łączy ona filmy, programy telewizyjne i telewizję na żywo z aplikacji i subskrypcji użytkownika [6] i porządkuje je specjalnie dla niego. Dzięki indywidualnie dobieranym rekomendacjom użytkownik z łatwością znajdzie coś dla siebie. Może też dodawać zakładki do programów i filmów, umieszczając je na jednej liście rzeczy do obejrzenia. Zawartość tej listy można nawet uzupełniać z telefonu lub laptopa, używając wyszukiwarki Google.

Zgodność ze standardem HDMI 2.1: wszystkie telewizory BRAVIA XR będą zgodne z funkcjami standardu HDMI 2.1, takimi jak 4K 120 kl./s, zmienna częstotliwość odświeżania (VRR, Variable Refresh Rate) , automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM, Auto Low Latency Mode) i eARC. Obsługa wyższych rozdzielczości i szybkości klatek idealnie sprawdzi się w grach nowej generacji.

Sound-from-Picture Reality™: Technologia ta dopasowuje położenie źródła dźwięku do zawartości obrazu, co przekłada się na wyjątkowy realizm wrażeń.

Funkcja obsługi głosowej z wolnymi rękami: Dzięki niej można odłożyć na bok pilot i głosowo wyszukiwać materiały rozrywkowe, uzyskiwać odpowiedzi na pytania, obsługiwać telewizor i sterować urządzeniami inteligentnego domu. Wystarczy powiedzieć na przykład „Hej Google, włącz telewizor” albo „Hej Google, co mam obejrzeć?”.

Współpraca z inteligentnymi głośnikami: Użytkownicy urządzeń z Asystentem Google i asystentem Amazon Alexa mogą przesyłać filmy z serwisu YouTube i sterować odtwarzaniem filmów przy użyciu głośników Google Nest lub zmieniać kanały i regulować głośność przy użyciu urządzeń z Asystentem Google lub asystentem Amazon Alexa.

Sony przedstawia nowy soundbar

Sony pokazało też nowy soundbar średniej klasy, z bezprzewodowymi tylnymi głośnikami. Znaczy prawie bezprzewodowymi - musimy je bowiem połączyć kablami ze specjalnym przekaźnikiem, a ono dopiero bezprzewodowo łączy się z główną "grajbelką". S40 zaprojektowano tak, by mieścił się pod nowymi telewizorami i nie zajmowął dużo miejsca. Co ważne, to prawdziwy zestaw 5.1 z Dolby Audio i aż 600W mocy.

Nie tylko telewizory

Japoński koncern pokazał też na prezentacji dwa głośniki - jeden to lekki, przenośny XB-13, całkowicie wodoodporny (także na wodę słoną). To typowe niewielkie urządzenie, o ładnym designie, do rozkręcenia małej imprezy na świeżym powietrzu (gdy już wreszcie wolno będzie spotykać się w większym gronie). Drugim produktem to bezprzewodowy głośnik audio z dźwiękiem Hi-Res i 360 Reality Audio (oraz przetwarzaniem utworów do dźwięku 360).