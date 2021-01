O ile samego sposobu działania lodówki zmienić się nie da, o tyle można sprawić, by nie wyglądała ona nudnie. Dlatego też Samsung przedstawia Bespoke - lodówkę z wymiennymi panelami, którą można dopasować do wnętrza. Urządzenia dostępne są z wykończeniem ze szkła lub stali oraz w ośmiu opcjach kolorystycznych: m.in. Grey Glass (szare szkło), Sky Blue Glass (niebieskie szkło), Navy Steel (granatowa stal), Champagne Steel (szampańska stal), Matte Black Steel (czarna matowa stal), Navy Glass (granatowe szkło), White Glass (białe szkło) oraz Rose Pink Glass (różowe szkło). A co w środku? Składane szuflady, czy dzbanek, który stale uzupełniany jest filtrowaną wodą. Lódówki są dostępne w wersji dwu i jednodrzwiowej. Trafią też w tym roku do Polski.

A.I w kuchni

Samsung chce też zaprząc sztuczną inteligencję do pracy w kuchni, nowa usługa SmartThings ma umożliwić odnoszenie kulinarnych sukcesów. Automatyczne planowanie posiłków wspomagane sztuczną inteligencją oprogramowania Whisk, rekomenduje dania na cały tydzień, tworzy listy zakupów z potrzebnymi składnikami, a także łączy się ze sklepami spożywczymi, dokonując zakupów bezpośrednio z lodówki Family Hub™ lub z ekranu telefonu komórkowego. Aby przygotowywanie potraw było jeszcze łatwiejsze, przepisy można przesyłać bezpośrednio na zsynchronizowane urządzenia AGD firmy Samsung. Co ważne, funkcja działa zarówno na iOS jak i Androidzie - trzeba tylko mieć aplikację i konto Samsunga. To też - jak mówią przedstawiciele koreańskiego koncernu - ma pojawić się w Polsce.

Robot, który ułoży naczynia w zmywarce

Samsung pokazał też prototyp robota kuchennego, który będzie niezwykle przydatny niepełnosprawnym, chorym czy ludziom starszym. Samsung Bot™ Handy będzie w stanie odróżnić skład materiałowy przedmiotów, by stosować odpowiednią siłę przy chwytaniu i przemieszczaniu różnych znajdujących się w domu obiektów. Stanie się dzięki temu zaufanym pomocnikiem podczas prac domowych, takich jak porządkowanie pokoi czy sprzątanie naczyń po posiłku.