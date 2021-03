Wszystkie tegoroczne modele telewizorów Samsung QLED, które poddano testom, otrzymały kompleksowy certyfikat „Eye Care”. Wyróżnienie to poświadcza pozytywną ocenę w zakresie: „Safety for Eyes” („Bezpieczeństwa dla oczu”), „Gentle to the eyes” („Troski o oczy”), poziomu migotania, jednorodności i wierności kolorów. Certyfikat „Safety for Eyes” przyznaje się urządzeniom o poziomie emisji niebieskiego światła oraz promieni ultrafioletowych i podczerwonych odpowiadającym wartościom zgodnym z klasyfikacją Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Komisja opracowuje i publikuje międzynarodowe standardy dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz powiązanych technologii.

Reklama

Z kolei certyfikat „Gentle to the eyes” poświadcza, że poziom tłumienia melatoniny przez dane urządzenie spełnia standard Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE). Jest to to organizacja będąca międzynarodowym autorytetem w zakresie światła, iluminacji, koloru i przestrzeni barw. Uzyskana certyfikacja oznacza też, że telewizory Samsung QLED doceniono za zgodność ze standardami pod względem jednorodnej jakości obrazu i wierności wyświetlanych kolorów – aspektów, które mają znaczący wpływ na poziom prezentacji treści.

Wyróżnienie przyznano czterem modelom z tegorocznej linii Neo QLED (QN900, QN800, QN90, QN85) w uznaniu za ich parametry gamingowe, czyli niski input lag oraz HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów. Telewizory poddano szczegółowym testom, w efekcie których wszystkie otrzymały certyfikaty poświadczające input lag wynoszący mniej niż 10 ms w każdej scenie gry. Opóźnienie to odnosi się do czasu, jaki mija od momentu przesłania sygnału z gamepada do chwili wyświetlenia go na ekranie. Telewizor o mniejszym opóźnieniu zapewnia bardziej wciągające wrażenia podczas grania.

Telewizory z funkcjami dla graczy

Telewizory Samsung Neo QLED otrzymały ponadto certyfikat poświadczający, że oferują HDR o jasności powyżej 1000 nitów. Obsługę HDR wzbogacono w tych modelach o technologię FreeSync Premium Pro, dzięki której jasne sceny stają się jaśniejsze, a ciemne – ciemniejsze, co skutkuje optymalizacją kontrastu. Wielu graczy uważa technologię HDR za najistotniejszy aspekt jakości rozgrywki.

Poza niskim input lagiem i obsługą HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów telewizory Samsung Neo QLED oferują też nowe funkcje zaprojektowane specjalnie z myślą o graczach. Tegoroczne telewizory precyzyjniej odwzorowują detale, oddają głęboką czerń, a także za sprawą 100 proc. Natężenia Kolorów i 12-bitowego Przetwarzania Obrazu oferują niezwykłą ekspresję barw. Dodatkowo nowe funkcje, takie jak Ultra Szeroki Widok w Grach i Panel Gracza – obie będące nowością w branży – zapewniają szerszy widok gry za sprawą proporcji ekranu 21:9 i 32:9, jak również możliwość szybkiego wyszukiwania informacji o grach za pomocą podręcznego panelu.

Co więcej, telewizory Samsung Neo QLED gwarantują szybką akcję nawet w grach ze stałym UI, a to dzięki częstotliwości odświeżania ekranu 120 Hz i funkcji . Udoskonalono w nich także dźwięk. Połączenie przestrzennego brzmienia opartego o AI z technologią Dźwięku Podążającego za Obiektem+ gwarantuje kompletne i wciągające doświadczenie z grania.