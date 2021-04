Na polską premierę i ceny czekali wszyscy, europejskie ceny były już znane od kilku tygodni. Smartfony kosztują: realme 8: 4/64 899 zł, 6/128 999 zł; realme 8 Pro: 1199 zł za 6/128 i 1299 za 8/128.

Realme 7 i 7 Pro okazały się w ubiegłym roku prawdziwym hitem, oferując doskonały stosunek ceny do jakości. W tym roku telefony nadal oferują bardzo dużo, ale większy progres w stosunku do poprzedniej wersji zaliczyła zwykła 8-ka. Telefon zyskał ekran Super AMOLED, w zeszłym roku był to panel IPS. Wyświetlacz ma przekątną 6.4 cala, rozdzielczości FHD+, 1080x2400 pikseli, 411 PPI i proporcje 20:9. Jest odświeżany w 60 Hz.

Postęp mamy także w optyce, główna matryca ma teraz 64 a nie 48 MP. Zestaw kamer wygląda następująco:

obiektyw główny 64 MP, f/1.8;

szeroki kąt 8 MP, f/2.3, 119˚;

makro 2 MP, f/2.4;

sensor głębi 2 MP, f/2.4;

selfie 16 MP, f/2.5.

Identyczne jak w 7-ce są procesor i bateria. Ten pierwszy to wydajny Mediatek Helio G95. Dzięki temu telefon świetnie radzi sobie tak w codziennych zastosowaniach jak i w grach. Ogniwo ma 5000 mAh i zapewnia do dwóch dni działania bez potrzeby ładowania. Ładowarka ma moc 30W.

Realme 8 Pro ma identyczny jak realme 8 ekran. Procesor to Snapdragon 720G. W porównaniu z zeszłym rokiem zmieniła się optyka, główny obiektyw ma 108 a nie 64 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh i podobnie jak w tańszym modelu starcza do dwóch dni. Mamy szybsze niż w tańszym modelu, 50W ładowanie.