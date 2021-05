Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z nowymi sprzętami, takimi jak ShoeDresser, lodówka Cube czy inteligentny kran oczyszczający wodę. Wszystkie te urządzenia wychodzą naprzeciw potrzebom użytkowników w zakresie inteligentnych rozwiązań wspierających wielofunkcyjność domowej przestrzeni oraz rosnące znaczenie higieny.

Kuchnia dopasowana do użytkownika

Nowy pakiet Bespoke Kitchen to pierwsze - poza lodówkami - sprzęty AGD BESPOKE, które zostaną wprowadzone na rynek zgodnie z filozofią personalizacji wszystkich kuchennych urządzeń. Kuchnia BESPOKE skupia się na innowacyjnych lodówkach oferujących charakterystyczną dla Samsung dużą pojemność, wygodę i doskonałą wydajność chłodzenia, jak również opcje personalizacji zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Jeśli preferencje użytkownika sprzętu BESPOKE ulegną zmianie, będzie mógł z łatwością zmodyfikować wygląd lodówki – panele można kupować niezależnie od lodówki i wymieniać je wielokrotnie.

W Europie użytkownicy będą mieli do wyboru: lodówki dwudrzwiowe z dolnym zamrażalnikiem, jednodrzwiowe urządzenia typu TWIN (chłodziarka / zamrażarka) i jednodrzwiowe chłodziarki typu SLIM (45 cm) z opcją obniżenia temperatury do -5 st. C. Modułowy design pozwala łączyć ze sobą urządzenia i dopasowywać je do zmieniających się potrzeb. Nowe lodówki z wymiennymi panelami zewnętrznymi będą dostępne w bogatej palecie kolorów: zarówno ciepłych pasteli, jak i intensywnych odcieni. Elegancka Lawenda, Satynowy Beż, Kremowy Błękit czy Naturalna Biel to tylko wybrane z wielu kolorów paneli BESPOKE, które wykonane są ze szkła (matowego lub błyszczącego) lub ze stali. Samsung BESPOKE oferuje niemal 20 opcji do wyboru, które otwierają niezliczone możliwości w zakresie wystroju.

Urządzenia dopasowane do nowego stylu życia

Dziś, kiedy nasze domy stały się jednocześnie biurami, siłowniami i klasami szkolnymi, nowe sprzęty Bespoke Home wychodzą naprzeciw codziennym potrzebom, zapewniając większą elastyczność w zarządzaniu przestrzenią, automatykę i higienę.

Nowe urządzenia wprowadzane na rynek to m.in.:

- Najnowszy odkurzacz Samsung Jet™ (w zestawie zarówno z Clean Station™, jak i stacją ładowania) – kompleksowe rozwiązanie do sprzątania. Po zakończeniu odkurzania wystarczy zadokować urządzenie, które samo opróżni się z zebranego pyłu i rozpocznie ładowanie. Nowy Jet – w trzech kolorach – od sierpnia będzie dostępny w Ameryce Północnej, Europie i Azji Południowo-Wschodniej.

- Jet Bot AI + – pierwszy robot odkurzający wyposażony w rozwiązanie Intel® AI. Inteligentny odkurzacz wykorzystuje technologię rozpoznawania obiektów za pomocą czujników LiDAR i 3D oraz wyznacza optymalną ścieżkę czyszczenia. Jet Bot AI + wyposażony jest również w kamerę. Urządzenie zintegrowano z aplikacją SmartThings, aby stanowiło jeden z elementów zdalnie zarządzanego domu. Będzie dostępny w USA, Europie, WNP i Azji Południowo-Wschodniej w drugiej połowie 2021 roku.

- Oczyszczacz powietrza BESPOKE wyposażony w cichy system Wind-Free™ – urządzenie za pomocą laserów wykrywa w powietrzu cząsteczki, a samo powietrze zasysa z pięciu stron równocześnie. System filtracji gwarantuje wyłapanie 99,97% cząsteczek, alergenów i zanieczyszczeń. W Ameryce Północnej można będzie go kupić od czerwca.

- BESPOKE AirDresser – tak samo jak standardowy AirDresser firmy Samsung – oferuje różnorodne rozwiązania z zakresu dbania o odzież, sprawiając, że bez wychodzenia z domu możemy zawsze mieć odświeżone i zdezynfekowane ubrania. Urządzenie w udoskonalonej stylistyce BESPOKE będzie dostępne na wybranych rynkach.

Podczas wirtualnego wydarzenia zaprezentowano także inne urządzenia domowe:

ShoeDresser – dba o ulubione obuwie użytkowników, by służyło im dłużej i zawsze wyglądało jak nowe. Ponadto dezodoryzuje (usuwa nieprzyjemny zapach) i osusza różne typy butów noszonych przez członków rodziny. Urządzenie wykorzystuje potężny przepływ powietrza oraz promieniowanie UV, by nieinwazyjnie usuwać zanieczyszczenia i zarazki, nie uszkadzając delikatnych materiałów, takich jak zamsz. Bez kłopotu zmieści się w przedpokoju lub przy drzwiach wejściowych, aby użytkownicy mogli wkładać do niego obuwie bezpośrednio po przyjściu do domu.

Lodówka Cube – modułowe urządzenie chłodzące do pomieszczeń innych niż kuchnie. Umożliwia przechowywanie produktów takich jak wino, piwo czy kosmetyki. Działa na tyle cicho, że można ustawić je w sypialni, w salonie obok kanapy lub w dowolnym miejscu w domu.

Nowy oczyszczacz wody – modułowe rozwiązanie do montażu pod zlewem, w zależności od modelu – standardowe, chłodzące bądź chłodząco-grzewcze – wyposażone w jeden kran lub większą ich liczbę. Co więcej, w razie potrzeby prostszy model można z łatwością zmodyfikować tak, by zamontować w nim więcej kranów. Rozwiązanie oferuje 4-stopniowy system, który jest w stanie przefiltrować do 2500 litrów wody – to ilość, którą czteroosobowa rodzina wypija w ciągu roku. Urządzenie można ponadto połączyć z SmartThings. W ten sposób za pomocą smartfonu można wydawać instrukcje dotyczące ilości potrzebnej wody lub ustawień temperatury.

SmartThings ułatwia codzienne życie

Spersonalizowany design i niezwykła elastyczność to jednak nie wszystko. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i automatyzacji wizja Bespoke Home obejmuje również rozwiązania Smart Home. Samsung korzysta ze SmartThings, aby oferować użytkownikom prosty system do zarządzania domem, który pozwala zaoszczędzić czas i podnieść efektywność domowych obowiązków. To szczególnie ważne dziś, kiedy tak wiele aspektów naszego życia przeniosło się do domu.

SmartThings Cooking - synchronizuje się ze sprzętami kuchennymi BESPOKE poprzez Wi-Fi, by oferować spersonalizowane plany posiłków uwzględniające preferencje użytkownika, przy wykorzystaniu posiadanych w domu składników. Usługa jest już dostępna w Ameryce Północnej, a od kwietnia mogą z niej korzystać także użytkownicy w wybranych krajach w Europie.

SmartThings Pet - używa Wi-Fi do synchronizacji ze sprzętami takimi jak oczyszczacz powietrza BESPOKE Cube Air czy odkurzacz Jet Bot AI+, by umożliwić użytkownikom monitorowanie przebywających w domu zwierząt. Usługa będzie dostępna w USA i w wybranych krajach w Europie jeszcze w tym roku.

SmartThings Clothing Care synchronizuje się z BESPOKE AirDresser i inteligentnymi pralkami poprzez Wi-Fi w celu zwiększenia efektywności prania. Usługa rekomenduje cykle i ustawienia zapewniając optymalną dbałość o odzież, dzięki czemu użytkownik nie musi się już zastanawiać, jaki wybrać program. Umożliwia ponadto automatyczne zamówienie kończącego się detergentu. Usługa jest już dostępna zarówno w USA, jak i w wybranych krajach w Europie.

SmartThings Air synchronizuje się z oczyszczaczem powietrza i klimatyzatorem Samsung, by w czasie rzeczywistym monitorować jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz domu użytkownika. Usługa ta zostanie udostępniona w USA w bieżącym roku.