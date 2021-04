Samsung Q950A

Wyznacznikiem soundbarów Q-Serii jest przede wszystkim perfekcyjna jakość dźwięku, powstała z myślą o zapewnieniu doskonałych wrażeń wraz telewizorami Neo QLED i QLED. Tegoroczna Q-Seria będzie rewolucyjna za sprawą modelu Q950A, który jako pierwszy soundbar na świecie zaoferuje dźwięk przestrzenny w formacie 11.1.4, zapewniając nowy poziom wrażeń audio w domu. Nowością będzie także funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni+[1], która sprawia, że soundbar automatycznie odbiera dane zebrane przez telewizor Samsung na temat akustyki miejsca w zakresie tonów średnich i wysokich oraz badając za pomocą funkcji Auto EQ zakres tonów niskich. Następnie dynamicznie dobiera swoje ustawienia dźwięku dopasowując się do miejsca, w którym go ustawisz. Soundbar Samsung trafi na rynek w drugiej połowie roku.

Soundbary dla graczy

Tymczasem do sprzedaży w Polsce wchodzą właśnie pozostałe modele z Q-Serii, czyli Q800A, Q700A oraz Q600A. Oferują doskonały dźwięk oraz dynamiczne funkcje audio, zoptymalizowane pod kątem graczy. Soundbary Q-Serii wyróżnia udoskonalony dźwięk przestrzenny, za który odpowiadają Dolby Atmos i DTS:X. Obie technologie pozwalają wydobyć pojedynczy dźwięk. Tym samym można dokładnie usłyszeć dźwięk poruszających się obiektów na ekranie i przenieść się w sam środek akcji. Dodatkowo funkcja Wielokanałowego Dźwięku Przestrzennego w formacie 3.1.2, sprawia, że nasze wrażenia stają się jeszcze bardziej intensywne. Oznacza to, że soundbar posiada 3 kanały równomiernie rozprowadzające dźwięk: 1 niskotonowy i 2 skierowane ku górze, które sprawiają, że brzmienie otacza nas z każdej strony.

Soundbary z Q-Serii oferują także specjalne rozwiązania dla graczy. Dzięki funkcji Tryb Gry Pro, można cieszyć się dźwiękiem doskonale zoptymalizowanym pod kątem gier konsolowych. Zapewniają to potężne głośniki skierowane do góry, mocne basy oraz technologia Samsung Acoustic Beam, która sprawia, że dźwięk płynie dokładnie z tego miejsca, w którym dzieje się akcja na ekranie. Ponadto soundbar automatycznie synchronizuje się z telewizorem i włącza Tryb Gry Pro od razu po uruchomieniu konsoli.

Tegoroczną nowością, która wzbogaci doświadczenia audio jest Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni. Funkcja ta sprawia, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, w którym się znajduje i odbiera dane na temat akustyki miejsca, w zakresie tonów średnich i wysokich. Następnie dynamicznie zmienia ustawienia dźwięku i perfekcyjnie dopasowuje je do miejsca, w którym ustawimy soundbar.

Świetna współpraca z telewizorem

Cechą charakterystyczną Q-Serii jest także świetna współpraca z telewizorami. W tym roku wszystkie modele Neo QLED, QLED oraz Crystal UHD od modelu AU7000 i wyższe oferują funkcje Q-Symphony. To unikatowa technologia, po raz pierwszy wprowadzona w zeszłym roku. Jej działanie polega na zsynchronizowaniu głośników telewizora z soundbarem, co zapewnia wzmocniony i jeszcze bardziej wciągający dźwięk, płynący z obu urządzeń. Słuchając koncertu orkiestry symfonicznej czy oglądając ulubiony serial możemy być pewni, że otoczy nas harmonijne brzmienie, które sprawi, że poczujemy się prawie jak na koncercie na żywo.

Designerskie soundbary

Na rynku zadebiutują także nowe designerskie soundbary z S-serii – modele S60A i S61A, które wyróżniają się doskonałym brzmieniem i kompaktową jednoelementową konstrukcją. Dzięki połączeniu Bocznych Głośnikowych Tubowych z technologią Acoustic Beam, widzowie będą mogli doświadczyć dźwięku przestrzennego, który otoczy ich ze wszystkich stron. Ponadto za sprawą funkcji Dotknij i Odtwórz, która dostępna jest także w modelach Q-Serii, można w szybki i prosty sposób przełączyć się z muzyki słuchanej na smartfonie. Wystarczy tylko dotknąć soundbara telefonem, a ten automatycznie wykryje urządzenie i pozwoli cieszyć się ulubioną muzyką.

Wizytówką soundbarów z S-serii jest Premium Design, który stylowo dopełnia każde wnętrze. Obudowa soundbara została pokryta tkaniną wysokiej jakości, dzięki czemu podkreśli estetykę każdego pomieszczenia, niezależnie od wystroju.

Soundbary serii A

W tegorocznej ofercie soundbarów Samsung już wkrótce znajdą się także innowacyjne modele z A-Serii – A650, A550 i A450. To świetnie rozwiązania dla widzów, którzy chcą wzmocnić dźwięk telewizora, m.in. o głębie niskich tonów. Model A650 posiada Standard Dolby Digital 5.1 i DTS Virtual:X, które odpowiadają za porywający dźwięk przestrzenny. Technologia odpowiednio procesując dźwięk sprawi, że widz przeniesie się w sam środek akcji. Ponadto Wbudowany Głośnik Centralny[3] z technologią wzmacniania ludzkiego głosu spowoduje, że dialogi będą wyraźnie słyszalne, a oglądane filmy – bardziej wciągające. Dodatkowo każdy model tej serii posiada subwoofer w zestawie, który zadba o głęboki bas.

Soundbary z serii A to także wygoda użytkowania. Wszystkimi funkcjami urządzenia – regulacją głośności, zarządzeniem efektami dźwiękowymi można sterować za pomocą Jednego Pilota – tego samego, którego używamy do obsługi telewizora Samsung