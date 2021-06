Nord CE łączy w sobie najlepsze w swojej klasie funkcje sprzętowe, w tym trzy obiektywy 64 MP, wyświetlacz Fluid AMOLED 90 Hz, potężny procesor Snapdragon 750G 5G i ulepszony WarpCharge 30TPlus, wraz z charakterystycznym dla OnePlusa szybkim i płynnym systemem OxygenOS11, aby każdego dnia zapewnić fantastyczne wrażenia swoim użytkownikom.

Szybkie i płynne działanie

OnePlus Nord CE 5G jest wyposażony w potężną baterię 4500 mAh, która dzięki ulepszonej technologii ładowania Warp Charge 30T Plus nadal ładuje z tą samą prędkością (jak oryginalny Nord) - od 0 do 70 proc. w zaledwie pół godziny. Podobnie jak wszystkie urządzenia OnePlus, Nord CE dostosowuje również czas w pełnym naładowaniu, aby utrzymać dobrą kondycję baterii podczas ładowania przez noc.

Nord CE jest zasilany przez platformę mobilną Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G. Dzięki procesorowi Kryo 570 i procesorowi graficznemu Adreno 619, oferuje 20% wzrost mocy procesora i 10% wzrost mocy GPU w porównaniu do swojego poprzednika. Zaawansowany silnik AI zapewnia również użytkownikom niesamowicie płynne i intuicyjne wrażenia, od płynniejszego grania po ulepszone rozmowy głosowe.

Oprogramowane w Nordzie CE to OxygenOS11 – najszybszy i najbardziej responsywny OS do tej pory. OxygenOS 11 otrzymał istotne ulepszenia najważniejszych funkcji, takich jak tryb nocny, tryb Zen i całkowicie nowy AoD. Ponadto zoptymalizowano OOS 11 tak, by łatwiej obsługiwało się go jedną ręką, poprzez przesunięcie kontrolerów dotyku i prosty, ale odważny design

Potężne podstawy

Nord CE jest wyposażony w potrójny aparat 64 MP z dużą przysłoną f/1,79, która rejestruje ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości i gwarantuje wysoką szczegółowość zdjęć robionych w jasnym oświetleniu. Główny aparat ma także ultraszerokokątny obiektyw 119°. Przedni aparat to 16 MP, dzięki któremu każde selfie będzie jasne i ostre.

Podobnie jak wszystkie flagowe modele OnePlus, Nord CE jest wyposażony w tryb Nightscape, który zapewnia lepszy efekt przy zdjęciach robionych w słabym oświetleniu. Ta przydatna funkcjado fotografowania nocą umożliwia zrobienie do ośmiu zdjęć przy różnych ekspozycjach i bezproblemowo łączy je ze sobą, aby uzyskać wyraźniejszy i jaśniejszy efekt.

Nord CE to także niezwykle płynny i responsywny, 90Hz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala. HDR10+ oferuje żywe kolory, aby zapewnić przyjemne wrażenia podczas oglądania.

To, co kochają wszyscy użytkownicy OnePlus

Przy grubości 7,9 mm i wadze 170 g Nord CE 5G jest najcieńszym urządzeniem OnePlus od czasu OnePlus 6T. Zmniejszenie rozmiarów, nie oznacza słabszych funkcji. Do nowego smartfona dodano dodatkowy element - gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Nord CE jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Charcoal Ink, Silver Ray i Blue Void. Ten ostatni ma matowe wykończenie, odporne na odciski palców.

Podobnie jak wszystkie urządzenia flagowe OnePlus, Nord CE otrzyma dwa lata aktualizacji oprogramowania i trzy lata aktualizacji zabezpieczeń, aby telefon działał płynnie przez cały czas.

Ceny i dostępność

OnePlus Nord CE 5G będzie dostępny w sprzedaży na oneplus.com/pl oraz Amazon.pl od 21 czerwca 2021. Wcześniej, społeczność OnePlus otrzyma wyjątkową możliwość zakupu nowego Norda CE w ramach przedsprzedaży na OnePlus.com, która rozpocznie się 10 czerwca o 16:25 a zakończy o północy 12 czerwca 2021 r. Aby złożyć zamówienie, członkowie społeczności OnePlus muszą odwiedzić stronę produktu OnePlus Nord CE 5G na onepl.us/poland. Wszyscy fani, którzy zakupią OnePlus Nord CE 5G w przedsprzedaży, mogą liczyć na wczesną dostawę, od 14 czerwca. Wersja ze 128 GB pamięci będzie kosztowała 1499, a o dwukrotnie większej pojemności 1799 PLN.

SAM TEST TELEFONU WKRÓTCE NA DZIENNIK.PL