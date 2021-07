Sercem aparatu ZV-E10 jest przetwornik obrazu APS-C Exmor™ CMOS o efektywnej rozdzielczości około 24,2 megapiksela, który w połączeniu z procesorem BIONZ X zapewnia wysoką jakość obrazu i dużą czułość. Aparat ZV-E10 ma ponadto szereg funkcji cenionych przez użytkowników popularnego modelu ZV-1, przeznaczonych specjalnie do vlogowania. Należą do nich „Rozmywanie tła”, które umożliwia płynne przełączanie między ostrością a miękkim rozmyciem (bokeh) tła, i tryb "Ustawienie prezentacji produktu", pozwalający automatycznie przenieść ostrość z twarzy filmowanej osoby na prezentowany przedmiot.

Aparat ZV-E10 został zaprojektowany przede wszystkim do filmowania. Waży tylko 343 gi jest wyposażony w otwierany na bok, obracany ekran LCD, który pozwala zamontować zewnętrzny mikrofon u góry obudowy. Taka konstrukcja upraszcza przygotowanie sprzętu, nie pozbawiając użytkowników podglądu ekranu w trybie autoportretu oraz podczas zdjęć z małej i dużej wysokości. Aparat ma także kilka innych łatwych w użyciu funkcji, które wprowadzono specjalnie dla wideoblogerów, w tym umieszczony u góry obudowy, nowy przycisk do błyskawicznego przełączania trybu pracy (Zdjęcia / Film / Zwolnione i przyspieszone tempo).

Dostępne są także zaawansowane funkcje filmowe, jak nagrywanie w rozdzielczości 4K czy tryb zwolnionego tempa z wysoką jakością obrazu (FHD 120p). Użytkownik może skorzystać z elektronicznej stabilizacji obrazu Active Mode, pozwalającej uzyskać stabilne nagrania nawet przy chodzeniu i filmowaniu z ręki. Zaawansowany autofokus aparatu ZV-E10 umożliwia szybkie, dokładne ustawianie ostrości. Ważną cechą jest ponadto wysoka jakość dźwięku.

Użytkownicy aparatu ZV-E10 mogą sięgnąć po nowe środki twórczej ekspresji, dobierając optymalny obiektyw do filmowanej sceny.

Zaawansowany system AF

Dzięki najlepszej na rynku technologii AF firmy Sony użytkownik może powierzyć ustawianie ostrości aparatowi ZV-E10, a sam skupić się na kompozycji ujęć. Połączenie technologii Fast Hybrid AF, Real-time Eye AF (ustawiania ostrości na oko w czasie rzeczywistym) do filmowania oraz śledzenia w czasie rzeczywistym umożliwia śledzenie twarzy i oczu obiektu w celu szybkiego, dokładnego ustawiania ostrości nawet podczas chodzenia i w innych trudnych warunkach. Aparat pozwala ponadto dostosowywać ustawienia szybkości przejścia AF i czułości zmiany obiektu do twórczych upodobań użytkownika.

Aparat ZV-E10 ma funkcję "Ostrość dotykiem". Pozwala ona użytkownikowi wskazać miejsce, na które ma być ustawiona ostrość - na przykład obiekt przy brzegu kadru - przez proste dotknięcie go na ekranie. Funkcja ta działa w trybach fotografowania i filmowania.

Dźwięk o wysokiej jakości

Aparat ZV-E10 jest wyposażony w zaawansowane technologie firmy Sony do nagrywania kryształowo czystego dźwięku i wyraźnej mowy, w tym wewnętrzny mikrofon kierunkowy z trzema kapsułami. Dostarczana w komplecie osłona przeciwwiatrowa skutecznie osłabia odgłosy wiatru. Zewnętrzny mikrofon można natomiast podłączyć do stopki Multi Interface (MI) z cyfrowym łączem audio lub gniazda mikrofonowego. Na aparacie znajduje się również gniazdo słuchawkowe, umożliwiające precyzyjny odsłuch nagrywanego dźwięku przez słuchawki. Dostępne są także dwa ustawienia czasu reprodukcji dźwięku: na żywo lub w synchronizacji z obrazem.

Główny motyw na pierwszym miejscu

Podczas zdjęć w szybko zmieniającym się oświetleniu aparat ZV-E10 automatycznie stosuje firmowy algorytm AE (automatycznej ekspozycji) z priorytetem twarzy. Umożliwia on szybkie korekty ekspozycji w taki sposób, by uniknąć niedoświetlenia lub prześwietlenia twarzy filmowanej osoby. Aparat wykrywa twarz, a następnie zapewnia jej optymalną jasność, nawet jeśli w czasie filmowania autoportretu nagle zmienia się jasność lub jeśli osoba na chwilę odwróci się od aparatu. W nowym modelu wykorzystano ponadto tę samą zaawansowaną technologię przetwarzania koloru, co w popularnym aparacie ZV-1, zapewniając zoptymalizowane odcienie karnacji zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania.

Najnowocześniejsze funkcje filmowe:

Wewnętrzny zapis filmów 4K z odczytem wszystkich pikseli matrycy bez ich łączenia w grupy[vii]

Kodek XAVC S™ o dużej przepływności[viii]: 100 Mb/s w przypadku nagrywania w 4K

Zwolnione i przyspieszone tempo[ix]

Nagrywanie filmów Full HD z szybkością 120 kl./s[x]

Funkcja nagrywania interwałowego[xi] do tworzenia animacji poklatkowych[xii]

Hybrid Log-Gamma (HDR) [xiii] / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

Zaprojektowany dla twórców materiałów wideo

Aparat ZV-E10 jest wygodny w użyciu, między innymi dzięki dobrze leżącemu w ręce uchwytowi i umieszczonemu na górze obudowy przyciskowi MOVIE. Dodanie sprzedawanego oddzielnie uchwytu z bezprzewodowym pilotem (GP-VPT2BT) uprości obsługę jedną ręką, zapewniając łatwy dostęp do przycisków zoomu, nagrywania i funkcji użytkownika. Umieszczona z przodu aparatu lampka kontrolna nagrywania pozwala natychmiast sprawdzić, czy trwa filmowanie. Podczas nagrywania widać także czerwoną ramkę na ekranie LCD, co ułatwia pracę operatorowi stojącemu za aparatem.

Istotną cechą modelu ZV-E10 jest dźwignia zoomu, która reguluje zoom optyczny w obiektywach z elektryczną regulacją zoomu, a ustawienie Clear Image Zoom w przypadku obiektywów stałoogniskowych. Kiedy zainstalowany jest obiektyw stałoogniskowy, można zwiększać zoom bez utraty pełnej rozdzielczości obrazu filmowego 4K. Do zwiększenia twórczej swobody przyczynia się także 8 ustawień szybkości zoomu.

Aparat ZV-E10 jest zasilany z wydajnego akumulatora, który po pełnym naładowaniu pozwala nagrać do 125 minut filmu lub zrobić 440 zdjęć. Podczas pracy w pomieszczeniach można użyć zasilacza sieciowego, na przykład sprzedawanego oddzielnie AC-PW20AM, i nie obawiać się wyczerpania akumulatora. Urządzenie jest także przystosowane do zasilania przez złącze USB Type-C®. Oznacza to możliwość wydłużenia pracy w plenerze poprzez podłączenie zewnętrznego akumulatora. Aby zaoszczędzić energię, użytkownik może zamknąć ekran LCD w celu przełączenia aparatu w tryb energooszczędny[xvi] i błyskawicznie wznowić zdjęcia poprzez otwarcie ekranu.

Strumieniowe transmisje na żywo

Aparatu ZV-E10 można używać jako kamery internetowej o wysokiej jakości lub kamery do strumieniowej transmisji na żywo — wystarczy go podłączyć do komputera lub smartfona[xvii]. W tym drugim przypadku w czasie streamingu uzyskuje się większą mobilność bez używania dodatkowych programów. Użytkownik może zatem wykorzystać znakomitą jakość obrazu i kryształowo czysty dźwięk z aparatu ZV-E10, a także tryb AE z priorytetem twarzy i efekt „gładka skóra”, zarówno podczas streamingu na żywo, jak i rozmów wideo. Urządzenie obsługuje takie standardy kamer USB, jak UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class). Aby wydłużyć strumieniową transmisję, można doprowadzić zasilanie przewodem USB. W celu zwiększenia wygody użycia funkcję rozpoczęcia streamingu można przypisać do przycisku własnego.

Łatwe zapisywanie i przesyłanie plików

Użytkownicy aplikacji Sony Imaging Edge Mobile[xviii] mogą użyć sieci Wi-Fi do przesyłania wybranych plików ze zdjęciami i filmami do urządzeń mobilnych. W ten sposób można przesyłać także pliki z obrazami RAW. Po sparowaniu aparatu z aplikacją Imaging Edge Mobile istnieje możliwość pobrania danych geolokalizacyjnych z urządzenia mobilnego i ich zapis w pliku. Przesyłanie plików z karty SD w aparacie do smartfona (urządzenia mobilnego) przez łącze Bluetooth jest możliwe nawet po wyłączeniu aparatu