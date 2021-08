Kontynuując popularną linię przywracającą do życia ponadczasowe, klasyczne konsole, Retro Games ogłasza dziś THEA500® Mini, w pełni licencjonowaną, nową interpretację ukochanego, 16-bitowego komputera, z wgranymi niezapomnianymi grami. Zaplanowany na początek 2022 roku, THEA500® Mini to hołd oddany 16-bitowcom z lat 80, zainspirowany wydaną w 1987 roku Amigą 500, która zawierała 16/32-bitowy procesor, 512 kilobajtów pamięci RAM oraz całą gamę niestandardowych układów do produkcji najlepszego w swojej klasie dźwięku i obrazu.

Zagraj w jedną z 25 klasycznych gier Amigi, wybranych z prostej w obsłudze karuzeli, w tym w takie tytuły jak Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine, czy Worms. Możesz też załadować swoje własne gry z pamięci USB dzięki obsłudze WHDLoad i szerokiej gamie opcji do wyboru. Ponadto w każdej chwili możesz zapisać i wznowić grę, aby ułatwić sobie ukończenie tych najtrudniejszych klasyków.

Nowa konsola emuluje nie tylko A500

Stworzony przez Retro Games Ltd. i dystrybuowany przez Koch Media, THEA500® Mini perfekcyjnie emuluje nie tylko oryginalną A500 (OCS) i Enhanced Chip Set (ECS) późniejszych wersji, ale też Advanced Graphics Architecture (AGA) z A1200. THEA500® Mini jest wyposażone w oryginalną 2-przyciskową mysz i nowo zaprojektowany 8-przyciskowy precyzyjny gamepad, pozwalający na wybór metody sterowania. Aby uzyskać dodatkową funkcjonalność i uzupełnić klawiaturę ekranową, możesz podłączyć zewnętrzną standardową klawiaturę PC.

THEA500® Mini pojawi się w sklepach na początku 2022 roku, w cenie 599.99 złotych.