Domowa edukacja, kontakt ze znajomymi tylko online, do tego jeszcze ratowanie galaktyki - w dobie pandemii dzieci spędzają przed komputerem naprawdę wiele godzin. Ich kręgosłup wymaga więc mocnego wsparcia, a porządnych foteli dla małych komputerowców jest jak na lekarstwo. Stąd więc firma Secretlab wpadła na pomysł nowego mebla

Reklama

TItan w wersji XXS nie uznaje kompromisów - jest wykonany dokładnie z takiej samej pianki i tworzyw, co fotele dla dorosłych. Tak samo ma też wszystkie możliwości dopasowania pochylenia czy wysokości do rozmiarów dziecka. Można więc być pewnym, że nowy fotel na pewno dobrze zadba o kręgosłupy pociech. Dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych (niestety nie we wszystkich, w których dostępne są "dorosłe" meble) i można kupić wersję zarówno pokrytą ekoskórą, jak i tkaniną.

Fotel przeszedł rygorystyczne testy

Jak zapewnia firma, fotel jest bezpieczny dla dzieci - zaprojektowano bowiem od początku wszystkie dźwignie do uchylania oparcia i inne pokrętła. Do tego wersja XXS przeszła jeszcze bardziej rygorystyczne testy niż modele dla dorosłych.

Do tego, by ułatwić decyzję o zakupie, Secretlab przygotowało promocje na Czarny Piątek - fotele, biurko i akcesoria dostały nową, niższą cenę o kilkadziesiąt euro.