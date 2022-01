Za pomocą listwy można sterować czterema urządzeniami. Zdalnie możemy to robić na kilka sposobów. Albo za pomocą aplikacji, w której np ustawia czasowe wyłączenie urządzeń, albo za pomocą Alexy i Asystenta Google'a.

Listwa jako ładowarka

Do tego możemy być spokojni o nasze urządzenia - jeśli łączne natężenie prądu przekroczy 10A, to zostanie automatycznie wyłączona. Wyposażona jest też w cztery porty USB, przez co nie potrzeba "marnować" gniazdka na ładowarkę - wystarczy wpiąć w nią odpowiedni kabel i ładować smartfon czy tablet, albo inne gadżety.

Niestety nie jest to bardzo tanie urządzenie - listwa firmy HAMA kosztuje bowiem 199 PLN.