Samsung Freestyle to kompaktowy projektor, wyświetlający obraz o rozdzielczości FHD do 100". Jego lampa LED ma jasność 550 lumenów, a jej żywotność przewidziano na 20 tysięcy godzin. Do tego, by nie mieć problemów z dźwiękiem, urządzenie ma wbudowany głośnik 360 stopni o mocy 5W (da się jednak podłączyć zewnętrzne głośniki przez BT). Dzięki zastosowaniu nietypowej konstrukcji walca i designu, który umożliwia rotację obrazu do 180 stopni, z łatwością można zmienić kąt wyświetlania, dopasowując go do pomieszczenia i sytuacji.

Reklama

Nie ma też problemów z dopasowaniem jakości obrazu, bo Freestyle ma wbudowane funkcje autowyostrzenia, korekty efektu trapezu czy poziomowania.

Ładowanie z powerbanka

Jeśli chodzi o wyświetlanie treści, to można na niego przesłać obraz albo z telewizora Samsung, albo ze smartfona - obsługuje m.in. Air Play 2. Dzięki temu można na nim wyświetlić dowolny film z naszych serwisów VOD.

Reklama

Co ważne, Freestyle można ładować z powerbanka, odpada więc konieczność szukania gniazdka, gdy jesteśmy na imprezie plenerowej. Jest jednak jeden warunek - powerbank musi oferować moc wyjściową przynajmniej 50W.

Cena

Jest tylko jeden problem - cena. Freestyle kosztuje więcej niż inne projektory FHD. Samsung wycenił go na 5 tys. złotych.