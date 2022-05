Cechą charakterystyczną Q-Serii jest potężne przestrzenne brzmienie oraz niezwykle funkcjonalne rozwiązania. W tym roku w Q-Serii wykorzystana została po raz pierwszy na świecie funkcja Bezprzewodowego Dolby Atmos. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli wokół sprzętów. Funkcja pozwala połączyć soundbar bezprzewodowo z telewizorem i odkryć przestrzenne kinowe brzmienie za sprawą technologii Dolby Atmos. Teraz można usiąść wygodnie w fotelu i rozkoszować się wciągającym dźwiękiem, płynącym ze wszystkich stron.

Potężne przestrzenne brzmienie zagwarantuje także Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4, dostępny w najwyższym modelu Q-Serii – Q990B. 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze sprawią, że nasze przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne. Niezwykłe doświadczenia wzbogaci także funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni. Sprawia, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, w którym się znajduje i odbiera dane na temat akustyki w zakresie tonów średnich i wysokich. Następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku tak, by perfekcyjnie dopasować się do miejsca, w którym go ustawimy.

W tym roku nie mogło zabraknąć także udogodnień dla graczy. Za sprawą funkcji Tryb Gry Pro można cieszyć się doskonale zoptymalizowanym dźwiękiem pod kątem gier na konsole. A to wszystko, dzięki potężnym głośnikom skierowanym do góry, technologii Samsung Acoustic Beam oraz mocnym basom. Dodatkowo soundbar automatycznie synchronizuje się z telewizorem i włącza Tryb Gry Pro od razu po uruchomieniu konsoli, dzięki czemu nie tracimy czasu na konfigurację.

Soundbary Q-Serii, podobnie jak w ubiegłych latach, oferują także świetną współpracę z telewizorami Neo QLED, QLED oraz Crystal UHD. Technologia Q-Symphony sprawia, że głośniki telewizora łączą się i są jednocześnie wykorzystywane z głośnikami soundbara, zapewniając wzmocniony i wciągający dźwięk dla jeszcze bardziej intensywnych wrażeń. Niezależnie od tego, czy słuchamy koncertu muzyki poważnej czy oglądamy film akcji, możemy być pewni, że otoczy nas harmonijne brzmienie.

Ultra Slim, czyli potęga brzmienia zamknięta w minimalistycznej oprawie

W tym roku na rynku zadebiutują nowoczesne soundbary z serii Ultra Slim, która obejmuje dwa modele: S800B i S801B. Ich wyznacznikiem jest Ultra Smukły Design, czyli unikatowe wzornictwo obudowy o głębokości zaledwie 4 cm. Soundbary zostały zaprojektowane tak, by idealnie wkomponować się w przestrzeń pod telewizorem, nie przytłaczając przy tym wnętrza.

Soundbary Ultra Slim to nie tylko piękny design, ale też intensywne wrażenia. Dzięki zastosowaniu Bezprzewodowego Dolby Atmos, pozwolą cieszyć się doskonałym dźwiękiem o kinowej jakości i to bez plątaniny przewodów. Z kolei Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 3.1.2 zadba o przestrzenne brzmienie, które będzie się rozchodzić po całym pomieszczeniu. Ponadto soundbary oferują także funkcje charakterystyczne dla Q-Serii – czyli technologię Q-Symphony oraz funkcję Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni.

Globalny lider rynku soundbarów

Samsung już od kilku lat nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera na globalnym rynku soundbarów. Nie inaczej było w 2021 roku. Według danych ogólnoświatowej firmy badawczej Futuresource Consulting z 2021 roku, soundbary Samsung już po raz 8. z rzędu były najchętniej kupowane na świecie.