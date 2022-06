DashCam Lite 2 to nowy rejestrator jazdy firmy 70 mai. Oferuje nagrywanie w rozdzielczości FHD w polu 130 stopni, da więc radę nagrać to, co się dzieje na sąsiednich pasach. Obiekty kamery to 3FGP/F2.0 nie powinno więc być problemu z rejestracją jazdy w nocy, w kiepskich warunkach pogodowych czy w tunelach.

Tryb parkingowy i monitoring GPS

Nowa kamera potrafi też nagrywać to, co dzieje się na parkingu - pod warunkiem podłączenia specjalnego, dodatkowego zestawu. W momencie uderzenia włącza się tryb awaryjny, który zarejestruje wszystko, co dzieje się przed maską. Dostajemy też monitoring GPS (także po podłączeniu specjalnego modułu), a dane możemy zgrywać z urządzenia bezpośrednio na aplikację, co ułatwi dzielenie się nagraniami w sieciach społecznościowych, a także pozwoli na łatwe przejrzenie filmików.

Nie ma też się co bać, że zabraknie miejsca na karcie pamięci. Urządzenie bowiem działa tak, że w momencie zapełnienia miejsca na dane, nagrywa nowe filmiki na starych. Nie dotyczy to jedynie specjalnych filmików, zarejestrowanych w momencie wypadków - te trafiają do specjalnego folderu i nigdy nie będą nadpisane.

Co ważne, menu urządzenia jest dostępne w języku polskim.