Reklama

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie OPPO Polacy mają praktyczne podejście jeśli chodzi o wybór smartfona. Urządzenie powinno charakteryzować się: wydajną bateriąumożliwiającą swobodne korzystanie z niego przez cały dzień, dobrymi parametrami technicznymi, być wytrzymałe, robić dobrej jakości zdjęcia oraz nie kosztować „fortuny”. Z drugiej strony parametry wizualne i wpływające na komfort użytkowania są również bardzo istotne. Na wielkość smartfona zwraca uwagę blisko trzy czwarte osób, a ergonomia i design są ważne dla ponad ⅔ badanych. Co ciekawe, stosując kryterium wyboru jakim jest design, Polacy zwracają uwagę bardziej na przód smartfona (65 proc. wskazań) niż tył (55 proc.), uznając je za istotne lub bardzo istotne. Design jest ważny dla 70 proc. pytanych kobiet oraz około 61 proc. mężczyzn.

Czym jest design smartfona?

Pojęcie designu i ergonomii smartfona są ze sobą ściśle powiązane. To cechy dobrego wzornictwa przemysłowego. Telefon musi mieć wszystkie potrzebne współczesnemu odbiorcy cechy tj. aparat, dobrą baterię, a ponadto musi być wydajny, odporny na czynniki zewnętrzne, wykonany z dobrych materiałów. Co najważniejsze, musi się z niego dobrze korzystać, gdyż badanie pokazuje, że z tym urządzeniem spędzamy w ciągu dnia długie godziny, używając go do rozrywki, nauki i pracy. Użyteczny smartfon to smartfon dobrze zaprojektowany zarówno pod względem budowy, innowacji, jak również interfejsu

Reklama

Trwałość smartfona to cecha pożądana dla blisko 90 proc. ankietowanych. Według badanych, smartfon powinien być przede wszystkim odporny na zarysowania (90 proc.) i zachlapania (88 proc). Chęci pozbycia się śladów odcisków palców wskazało około 70 proc. badanych. Aluminium natomiast to materiał, który podoba się największej liczbie pytanych (29 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się szkło (19 proc.) oraz plastik (15 proc). Natomiast dla ponad 25 proc. materiał, z którego wykonany jest smartfon nie ma znaczenia.

Reklama

Prawie 80 procent badanych przyznało, że dodatkowo chroni obudowę smartfona, z czego połowa korzysta z etui ochronnego. Preferowane są nieprzezroczyste obudowy (60 proc.). Główną motywacją do noszenia smartfona w etui jest chęć zabezpieczenia urządzenia przed zniszczeniami, ale ponad połowa osób (53 proc.) nawet gdyby miała gwarancję, że telefon się nie zarysuje, ani nie uszkodzi, to i tak nosiłaby go w obudowie. Co ciekawe, najczęściej taką odpowiedź wskazały osoby w wieku 18-24 lata (70 proc.badanych w tej grupie wiekowej).

Umieszczenie logotypu lub nazwy urządzenia na obudowie dla ponad połowy ankietowanych nie ma żadnego znaczenia (54 proc.) Jednak im większa kwota wydana na smartfon, tym częściej ten parametr był wskazywany jako bardzo ważny. W przypadku wydatku powyżej 4200 zł lub więcej wskazało tak blisko 30 procent osób.

Nie taki duży, czarny smartfon z zaokrąglonymi rogami

Preferowaną przekątną ekranu smartfonu jest wielkość pomiędzy 5 a 6 cali (61 proc.) Na większy zdecydowałaby się ponad ¼ badanych. Smartfony mniejsze niż 5 cali wybrałby co dwudziesty ankietowany. Zaokrąglone krawędzie podobają się blisko połowie badanych. Czarny jest kolorem pierwszego wyboru dla 40 procent z nich, w tym 56 procent mężczyzn. Cieszy jednak nieco większa różnorodność na pozostałych pozycjach: niebieski (19 proc.), gradient [przejście tonalne] (11 proc.), biały (8 proc) i różowy (5 proc.). Jeśli mieliby wybrać jakiś inny kolor niż za pierwszym razem, to byłby to w kolejności niebieski (26 proc.), czarny (20 proc.), gradient (17 proc.), biały (16 proc.) oraz różowy (6 proc.).

Ma być bezpiecznie i spersonalizowanie

Z badań wynika, że około 15 proc. osób w żaden sposób nie zabezpiecza swojego smartfona. Natomiast blisko 30 procent badanych zadeklarowało, że korzysta z więcej niż jednego środka bezpieczeństwa. Najpopularniejszymi metodami są czytnik linii papilarnych oraz PIN. Osoby korzystające z czytnika linii papilarnych najczęściej wskazują, że powinien się on znajdować z przodu urządzenia na ekranie (24 proc.) lub z tyłu urządzenia pod aparatem fotograficznym (21 proc.). Blisko 30 proc. badanych zadeklarowało, że korzysta z więcej niż jednego środka bezpieczeństwa.

Większe znaczenie niż wygląd systemu operacyjnego ma możliwość personalizacji urządzenia, czyli dostosowania go do swoich potrzeb pod względem np. wyboru czcionek, ich rozmiaru, ułożenia ikon, itp. Jedynie 44 procent ankietowanych wskazało, że rodzaj oprogramowania ma znaczenie, natomiast 70 procent zaznaczyło, że możliwość personalizacji jest dla nich ważna.

Aparaty

Chociaż jakość zdjęć, czyli dobry aparat fotograficzny, jest jednym z najistotniejszych aspektów na jakie zwracają uwagę użytkownicy smartfonów to liczba obiektywów i ich ułożenie nie jest dla nich specjalnie istotna. Jeśli mieliby wybierać to zdecydowaliby się na obiektywy zgrupowane obok siebie lub w pozycji pionowej. Ci, dla których ważna jest liczba obiektywów, uważają, że dzięki nim osiągną lepszą jakość zdjęć (58 proc.) Osoby, które są zdania, że liczba obiektywów nie ma znaczenia najczęściej wskazują na to, że jakość zdjęcia nie zależy od ich liczby. 58 proc. badanych zwraca uwagę na liczbę obiektywów, ponieważ uważają, że dzięki nim uzyskają lepszą jakość zdjęć.

Zwolenników i przeciwników "wyspy aparatów” jest mniej więcej tyle samo (37 proc. vs. 33 proc.). Kwestia obecności wyspy aparatów na tylnej obudowie nie ma żadnego znaczenia dla 31 procent badanych. Blisko 80 procent badanych użytkowników smartfonów ma określone preferencje jeśli chodzi o umiejscowienie przedniego aparatu smartfona. Poszczególne sposoby umiejscowienia przedniego aparatu mają zbliżone odsetki zwolenników wśród użytkowników – 22 proc. najbardziej podoba się aparat ukryty pod ekranem, 21 proc. preferuje wycięcie typu „water drop”, 18 proc. wybrało umiejscowienie aparatu nad ekranem, a 17 proc. – w wycięciu typu "notch”.

Niezastąpiony element

Dioda powiadomień jest uznawana za obowiązkowy element przez blisko 70 proc. użytkowników smartfonów. Nieco ponad połowie badanych najbardziej podoba się standardowa mała lampka LED. Połowa badanych przy wyborze smartfona zwraca uwagę na kwestie takie jak: rodzaj wejścia USB (63 proc.), ułożenie przycisków funkcyjnych (59 proc.) czy też slot na kartę pamięci (57 proc.). Nieco mniejszy odsetek interesuje gniazdo mini-jack (46 proc.).

Blisko połowa respondentów (49 proc.) wskazała, że najbardziej odpowiada im umiejscowienie wszystkich przycisków funkcyjnych po prawej stronie. 25 proc. z kolei preferuje włącznik po prawej stronie, a przyciski regulacji głośności po lewej. Dla 15 proc. użytkowników smartfonów sposób ułożenia przycisków funkcyjnych nie ma znaczenia.

Podświadomie większość klientów chce, aby smartfon po prostu płynnie działał i był przyjemny w użytkowaniu. My rozumiemy design szerzej, jako coś, co łączy elementy wyglądu z trwałością, działaniem systemu oraz szeroko rozumianą ergonomią. Rolą producenta smartfonów jest znalezienie efektywnego rozwiązania w oferowanych produktach i stworzenie możliwości wyboru. Wyobraźmy sobie, że wszystkie telefony producentów byłyby takie same. Rynek byłby po prostu nudny, dlatego cały czas trzeba dostarczać klientom coś świeżego i zaskakującego. To właśnie nasze nowe DNA #Inspration Ahead.

Czas użytkowania smartfona i cena

Polacy stawiają przede wszystkim na nowe smartfony (88 proc. badanych), ale nie zmieniają ich zbyt często. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że zmienia telefon rzadziej niż co dwa lata, a z czego połowa z nich robi to rzadziej niż co 36 miesięcy. Zmieniła się też kwota, jaką respondenci chcą wydać na smartfon. Jeśli do tej pory blisko 50 procent wydało na smartfon kwotę do 1400 zł, tak w przyszłości będzie to około 36 procent. Kwotę powyżej 4200 zł chce przeznaczyć na zakup urządzenia ponad 12 procent badanych. Średnio na kolejny telefon będą chcieli wydać 2270 zł.