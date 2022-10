X80 Pro zaprojektowano bardzo ładnie - z przodu, klasycznie, duży (6,78") ekran z "łezką" do selfie, z tyłu zaś dostajemy dobrej jakości matowy czarny plastik i nietypową "wyspę" dla aparatów, pokrytą szkłem (i która przypomina nam, że Vivo współpracuje z Zeissem). Trzy z czterech obiektywów umieszczono w kole, natomiast czwarty, peryskopowy "zesłano" poniżej okręgu. Z boku, poza głównym modułem aparatów, jest także lampa błyskowa. X 80 Pro dobrze leży w dłoni, nie ślizga się, nie jest za ciężki, a do tego ładnie wygląda.

Ekran, wydajności i bateria

Vivo zdecydowało się dać wyższą rozdzielczość ekranu niż konkurencja. Dostajemy więc wyświetlacz 3200x1440 i odświeżaniu od 1 do 120 Hz. Wyświetlacz jest jasny, ma doskonałe odwzorowanie nasycenie kolorów. Pod ekranem ukryto zaś duży, bardzo szybki czytnik odcisków palców. Co ważne, można tak ustawić blokadę dostępu do aplikacji, by odblokowywać je nie jednym, a dwoma palcami (niestety nie da się tak ochronić telefonu).

Pod maską ukryto procesom Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane (innych wersji pamięciowych nie przewidziano). Procesor jest na tyle szybki, że doskonale radzi sobie i z aplikacjami i z przewijaniem stron internetowych, jak też z grami. Diablo Immortal chodziło na X80 Pro bez żadnych problemów. No ale nic dziwnego, w końcu dostajemy najszybszy procesor na rynku. y

Jeśli chodzi o baterię, to mamy potężne ogniwo o pojemności 4700 mAh i z szybkim ładowaniem 80W - 95 proc. pojemności baterii dostajemy już po 30 minutach "karmienia". Do tego, nawet bez ładowania, smartfon spokojnie wytrzyma dzień pracy.

Zdjęcia

Aparaty? Vivo 80 X Pro dostaje 50MP główny obiektyw, do tego 48MP szerokokątny, 12 MP 2x telefoto portretowe (z wbudowanym gimbalem) oraz peryskopowy obiektyw 8MP o zoomie optycznym 5X. Z przodu znajdziemy kamerę 32 MP. Zdjęcia wychodzą fantastyczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Kamera nie ma żadnych problemów także z fotkami makro. Kolory są znakomicie odwzorowane. Vivo X80 Pro to faktycznie jeden z najlepszych telefonów do fotografii mobilnej na Androidzie.

Podsumowanie

Podsumowując, Vivo X80 Pro to bardzo udany fotograficzny smartfon. Choć jest drogi, to daje nam świetną jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy. Do tego dostajemy szybki procesor i świetny ekran. Dlatego, jak szukacie dobrego flagowca na Androidzie z bardzo dobrą kamerą, to ten model powinien być na górze waszej listy.