PocketBook Viva dysponuje również wbudowanym głośnikiem i funkcją Text-to-Speech, wodoodpornością IPX8 i podświetleniem SMARTlight. Urządzenie otrzymało także potężny czterordzeniowy procesor i 64 GB pamięci do gromadzenia tysięcy książek. Ultranowoczesny design z bocznymi przyciskami sterującymi i nienaganna ergonomia sprawiają, że PocketBook Viva to czytnik, który inspiruje do czytania od pierwszego wejrzenia i dotyku.

Kolorowy PocketBook Viva powinien pojawić się na sklepowych półkach pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku w cenie zbliżonej do 599 euro.

Najbardziej kolorowy wyświetlacz na rynku

PocketBook Viva to pierwszy w Europie czytnik, który wykorzystuje rewolucyjny kolorowy ekran E Ink Gallery 3 - wyjaśnia Maksym Zhelezniak odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej. Każdy piksel jest wypełniony kolorowymi pigmentami, dzięki czemu ​​kombinacje kolorów są bogatsze i bardziej nasycone. E Ink Gallery 3 powstał w oparciu o nowe podejście, które nie wiąże się z wykorzystaniem filtrów kolorów, a to pozwala na wyświetlanie pełnej gamy kolorów.

Wykorzystanie w czytniku nowego wyświetlacza sprawia, że zarówno obraz kolorowy, jak i czarno-biały mają teraz tę samą wysoką rozdzielczość 1440 × 1920 i 300 PPI. Innowacyjny kolorowy ekran E Ink Gallery 3 posiada wszystkie unikalne cechy i właściwości optyczne klasycznego E Ink, które sprawiają, że czytnik jest wyjątkowo energooszczędny i bezpieczny dla oczu. Co więcej, dzięki technologii E Ink ComfortGazeTM można teraz złagodzić efekt "niebieskiego światła". Ta technologia, w porównaniu z poprzednią generacją podświetleń, zmniejsza Współczynnik Niebieskiego Światła (BLR) nawet o 60 procent, co zapewnia dodatkowy komfort i ochronę. PocketBook Viva ma także funkcję regulacji jasności i barwy podświetlenia SMARTlight.

8-calowy ekran wielkości książki idealnie nadaje się do wyświetlania dowolnych treści: od zwykłych książek po kolorowe komiksy, czasopisma czy dokumenty z wykresami i tabelami.

Wbudowany głośnik i wiele innych funkcji audio

PocketBook Viva to idealny czytnik dla także fanów audiobooków: obsługuje 6 formatów audio, ma wbudowany głośnik, Bluetooth i funkcję Text-to-Speech. Czytnik wyposażony jest w Bluetooth w wersji 5.2 do szybkiego połączenia z bezprzewodowymi słuchawkami, głośnikami lub innymi systemami audio. Dzięki funkcji Text-to-Speech urządzenie może przeczytać na głos dowolny plik tekstowy niemal naturalnie brzmiącymi głosami, zamieniając go w audiobook.

Ochrona przed wodą IPX8

PocketBook Viva jest chroniony przed wpływem wody zgodnie ze standardem IPX8. Oznacza to, że czytnik wytrzyma zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 2 metrów na czas do 60 minut bez żadnych negatywnych konsekwencji. Ochrona przed wodą daje większą pewność użytkownikom podczas deszczu lub relaksu z ulubioną książką w wannie.