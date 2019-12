1) Nintendo Switch Lite: To mobilna wersja ostatniej konsoli japońskiego koncernu. Nie da się jej podłączyć do telewizora, nie można od niej odpiąć "padów", ale za to można grać na niej w komunikacji miejskiej. Na Lite da się uruchomić wszystkie gry z "dorosłego" Switcha, nie będzie więc problemów z wszystkimi odmianami Pokemonów, Mario czy... Wiedźminem.

CENA: Ok. 900 złotych

2) Abonament Xbox Game Pass Ultimate: Trzymiesięczny abonament, który zarówno pozwala grać po sieci, jak też daje dostęp do najnowszych gier Microsoftu w dniu ich premiery, a także umożliwia zabawę z trochę starszymi tytułami. Każdy właściciel konsoli Xbox ucieszy się z takiego podarunku

CENA: 160 złotych (za trzy miesiące)

3) Abonament PS Plus: Podobny abonament, co Xbox Game Pass, jednak dla posiadaczy konsol Sony. Dostajemy dzięki niemu kilka gier co miesiąc, które możemy dopisać do swojej biblioteki, do tego bez tego abonamentu nie da się grać po sieci.

CENA: 240 złotych (za 12 miesięcy)

4) Death Stranding: Jedna z najlepszych tegorocznych premier na PS4. W najnowszym dziele słynnego Hideo Kojimy gracz wciela się w rolę kuriera, którego zadaniem jest odbudować Amerykę po wielkiej katastrofie. "Death Stranding" mocno nawiązuje do mitologii egipskiej - choć mechanizm rozgrywki jest prosty i powtarzalny - to niesamowicie wciąga. Więcej o grze w naszej RECENZJI.

CENA: 189 złotych

5) Kindle Paperwhite IV: Jeden z najlepszych czytników książek. Można wgrywać na niego własne pozycje, jednak najlepiej współpracuje ze sklepem Amazon. Długo trzyma baterię, łagodne podświetlenie sprawia, że można czytać nocą, do tego jest wodoodporny, więc da się go zabrać do wanny.

CENA: 500-700 złotych (w zależności od wersji pamięci)

6) Honor Band 5: Wodoodporna opaska fitnessowa. Potrafi rjestrować naszą aktywnosć fizyczną (od kroków po przebiegnięte kilometry czy przepłynięty dystans). Mierzy też puls i bada rytm snu. Możemy też wybrać tarczę jasnego i wyraźnego kolorowego wyświetlacza. Bateria potrafi trzymać nawet do 14 dni

CENA: 129 złotych

7) Amazon Alexa: Wirtualny głosowy asystent. Choć w Polsce nie oferuje wszystkich funkcji, znanych z krajów Zachodu - m.in. nie kupi nam biletów do kina - to jednak doskonale się sprawdzi w pracy z urządzeniami Internetu Rzeczy. Działa bowiem z żarówkami HUE, odkurzaczami iRobot, sprzętami AGD Hoovera. Opowie, jaka jest pogoda, pomoże w medytacji, można z nią pożartować. Po połączeniu z Amazon Music można też poprosić ją o włączenie piosenek czy playlisty.

CENA: 160 złotych

8) Fossil Exporist HR (generacja 4) - Smartwatch, któy najbardziej lubi się z Androidem, choć można korzystać z niego także na iPhone. Można nim płacić, bada tętno, liczy kalorie, rejestruje aktywność fizyczną. Do tego wyświetla maile i SMSy, pomaga podczas nawigacji przy użyciu map Google oraz działa ze Spotify

CENA: ok. 900 złotych

9) Viper Gaming V550: Dobra i tania mysz od firmy Patriot, kóą będą w stanie posługiwać się zaróno gracze lewo, jak i praworęczni. Dobry laser, efektowne podświetlenie, dobre oprogramowanie, a przede wszystkim bardzo korzystny stosunek cena/jakość sprawiają, że to jest świetny podarunek dla fanów gier komputerowych. Więcej o myszy w naszej RECENZJI.

CENA: ok. 150 złotych

10) Razer Kraken Essential: Budżetowy model słuchawek Razer, który działa z konsolami, pecetem i sprzętem mobilnym (pod warunkiem, że telefon ma wejście słuchawkowe). Są lekkie, wygodne, zrobione z dobrych materiałów. I - jak na swój przedział cenowy grają naprawdę dobrze.

CENA: ok. 160 złotych