Ponad połowa uczestników badania uważa, że technologia może poprawić dobrostan ich zwierząt (56 proc.), zwiększyć poziom ich aktywności (56%), korzystnie wpłynąć na ich zdrowie (52%) oraz ograniczyć poziom stresu związany z rozłąką z właścicielem (52 proc.).

Obserwowany jest także wzrost popytu na przyjazne dla zwierząt technologie - ponad połowa respondentów (52 proc.) uważa, że tego typu rozwiązania powinny być standardem w inteligentnych urządzeniach. Z badania wynika, że niemal dwie trzecie (63 proc.) jego uczestników uważa swoich pupili za pełnowartościowych członków rodziny. Nie dziwi więc fakt, że podobnie jak w przypadku relacji międzyludzkich, zwierzęta również determinują sposób, w jaki toczy się domowe życie i mają wpływ na kluczowe decyzje zakupowe swoich właścicieli.

Z badania wynika, że lubiący nowinki technologiczne właściciele zwierząt chcieliby korzystać z osiągnieć dzisiejszych technologii na różne sposoby: od sprzątania po pupilach za pomocą odkurzaczy (53 proc.), poprzez karmienie za pomocą zautomatyzowanych podajników karmy (49 proc.), aż po korzystanie z lokalizatorów do monitorowania miejsca przebywania zwierząt (48 proc.). Dla osób, które już korzystają z przyjaznych dla zwierzaków technologii najważniejsze było to, aby zapewnić im większe bezpieczeństwo (36 proc.), troska o własny spokój (36%) oraz wyższy poziom wygody w codziennym dbaniu o pupila (33 proc.).

Benjamin Braun, Wiceprezes Samsung Europe podkreśla: W europejskich domach zwierzęta to bardzo ważni członkowie rodziny. Taki stan rzeczy wpływa na nasze decyzje zakupowe oraz na sposób, w jaki korzystamy z technologii. Technologie Samsung ułatwiają domowe życie, a pracując nad nowymi rozwiązaniami, pamiętamy również o naszych zwierzętach.

Chcemy, aby nasi ulubieńcy byli zdrowi i szczęśliwi

Aż 59 proc. uczestników badania nie chce ograniczyć poziomu wydatków na swoje zwierzęta. W Polsce jest to 27 proc. właścicieli zwierząt. Na rzecz dobrostanu zwierzaków ankietowani są skłonni ograniczyć wydatki na inne aktywności - od mediów (27 proc.) aż po spotkania z przyjaciółmi (40 proc.). Pozostawienie zwierząt samych w domu jest problemem dla większości właścicieli Po izolacji związanej z pandemią wielu z nas powróciło do stacjonarnej pracy w biurze. Niemal połowa (46 proc.) respondentów stwierdziła, że martwi się, kiedy ich pupile zostają same w domu.

W opiece nad swoimi ulubieńcami - właściciele mogą liczyć na wsparcie nowoczesnych technologii. Niemal połowa (48 proc.) respondentów korzysta z rozwiązań, które pomagają pupilowi zmagać się z samotnością.

Nasze domy stają się coraz bardziej inteligentne i zintegrowane. Pracując nad nowymi, rozwiązaniami, mamy na uwadze wszystkich członków rodziny. Również naszych futrzastych przyjaciół. Na przykład, jeśli zwierzę nosi SmartTag, możesz podejrzeć na mapie, gdzie aktualnie się znajduje i odtworzyć melodię, która przywoła go do domu. Możesz też skorzystać z wbudowanej kamery w odkurzaczu JetBot AI+, aby sprawdzić co porabia twój zwierzak, gdy jesteś poza domem, i np. zdalnie włączyć telewizor lub światło - dodaje Braun.

Przyszłość technologii opracowywanej z myślą o zwierzętach

Właściciele zwierząt z optymizmem patrzą na korzyści, jakie mogą im zapewnić innowacyjne rozwiązania technologiczne. Badanie wykazało również, że właściciele zwierząt oczekują pojawiania się na rynku coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań. Niemal dwie trzecie (62 proc.) respondentów jest zdania, że funkcje przyjazne dla zwierząt są równie ważne, jak te przyjazne dla innych domowników, a prawie połowa (49 proc.) badanych oczekuje w przyszłości opracowania większej ilości przyjaznych dla zwierząt technologii.

O badaniu Pet Living

Instytut Opinium przeprowadził na zlecenie Samsung badanie na reprezentatywnej próbie 6.501 właścicieli zwierząt – 2.000 z nich mieszkało w Wielkiej Brytanii, po 1.000 we Francji, Niemczech i Hiszpanii, 1.001 we Włoszech zaś 500 w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w sześciu ww. krajach z wykorzystaniem opracowanej przez Opinium metodyki internetowej. Badanie odbyło się we wszystkich ww. krajach w okresie od 31 października do 7 listopada 2022 roku.