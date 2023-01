Reklama

Relumino z języka łacińskiego oznacza "przywracać światło”. Tryb podświetla kontury i poprawia kontrast i kolory, dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy i łatwiejszy w odbiorze.

Relumino to pierwsza tego typu technologia, która pozwala osobom słabowidzącym cieszyć się ulubionymi programami telewizyjnymi, filmami i grami bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu. Do optymalizacji parametrów obrazu Relumino wykorzystuje opracowaną przez firmę Samsung sztuczną inteligencję. Dzięki niej możliwe jest dynamiczne obrysowywanie krawędzi elementów na ekranie i przywracanie równowagi kolorów, co wpływa na lepsze widzenie ludzi, obiektów i tekstu.

Tryb Relumino, zaprezentowany na targach CES 2023 będzie dostępny w modelach telewizorów Neo QLED 4K: QN80C, QN85C, QN90C, OLED: S90C, S95C i Neo QLED Excellence Line 8K: QN800C, QN900C na 2023 rok, połączonych ze źródłami sygnału przez port DTV lub HDMI. Nie obsługuje innych źródeł (np. OTT).

Reklama

Ponadto, podczas tegorocznych targów CES firma Samsung zaprezentowała nową generację okularów Relumino, które zadebiutowały na tej imprezie w 2018 roku w ramach programu C-Lab, a także aplikację mobilną, która ma sprawić, że wrażenia wizualne będą przyjemniejsze i bardziej spersonalizowane na każdym ekranie.

Aplikacja SeeColors dla osób z zaburzeniami widzenia barw

Relumino to nie jest jedyne ułatwienie dla osób z wadami wzroku. Kilka lat temu firma Samsung pokazała także aplikację dla osób z zaburzeniami widzenia barw. Dzięki aplikacji SeeColors na telewizory Samsung, użytkownicy mogą rozpoznać typ oraz stopień swoich zaburzeń widzenia barw i na tej podstawie dostosować ustawienia ekranu. Jest dostępna na wszystkich TV od 2022 roku oraz na wybranych seriach od 2015 do 2021 roku (głównie wyższe modele bez FHD i najbardziej podstawowych modeli Crystal UHD). Aplikacja SeeColors powstała we współpracy z Colorlite®, węgierską firmą stosującą certyfikowaną technologię opartą o wyniki 20-letnich badań przy tworzeniu soczewek dla osób z zaburzeniami widzenia barw