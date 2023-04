W tym roku Samsung stawia na dwa modele QD-OLED. PIerwszy, tańszy, S90C pozbawiony jest - jak zeszłoroczny - modelu One Connect. Drugi zaś S95C jest najcieńszym telewizorem w ofercie Samsunga. Ma zaledwie 11mm szerokości. To dzięki temu, że wszystkie złącza przeniesiono do modułu zewnętrznego One Connect.

QD-OLEDy będą duże

Co ważne - o ile w zeszłym roku fani dużych telewizorów mogli czuć niedosyt OLED-em Samsunga - to w tym już tak nie będzie. Oba telewizory dostępne będą w trzech rozmiarach - 55, 65 i 75 cali.