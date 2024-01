Ekran, który wygląda jak tafla przeźroczystego szkła, zawiera niezwykle małe diody MICRO LED i jest wytwarzany w precyzyjnym procesie, który eliminuje widoczne połączenia i refrakcję światła. Wyobraźmy sobie, że próbujemy zamontować mały przedmiot, cieńszy niż ludzki włos, w określonej pozycji i pod określonym kątem. Następnie powtórzmy tę czynność ponad pół miliona razy. Tak powstają ekrany Micro LED.

MICRO LED jest prawdziwie innowacyjną technologią ekranu, charakteryzując się modułową budową, umożliwia użytkownikom spersonalizowanie kształtu, wielkości i proporcji ekranów, aby dopasować je do dowolnej przestrzeni. Gotowy moduł jest montowany w wyświetlaczu i przechodzi ponad 600 godzin rozbudowanych testów

Nowy ekran OLED

Model S95D oferuje wielki, 77-calowy ekran z wyświetlaczem o 20 proc. jaśniejszym od poprzednich modeli, uzyskując głębokie i bogate odcienie czerni oraz wzbogaconą przez sztuczną inteligencję kolorów z certyfikatem Pantone Validated™. Samsung wprowadzi w tym roku także modele S90D i S85S w różnych wielkościach - od 42 do 83 cali. S95D będzie miał też matrycę o odświeżaniu 144 Hz.

Samsung wprowadza też w nowych OLEDach technologię "glare free". Pozwala ona, by ekran zachował wierność barw i redukuje refleksy, utrzymując przy tym ostrość obrazu, co pozwala widzom cieszyć się pełną doznań nawet przy świetle dziennym

Co ze smart TV?

Telewizory firmy Samsung, a w tym także Micro LED oraz OLED wykorzystują system Tizen 2024. Teraz każdy może założyć profil i bardziej dostosować go do swoich potrzeb. Wbudowany Hub IoT pozwala bezpiecznie zarządzać domowymi urządzeniami. Dostaniemy też oczywiście dostęp do wszystkich popularnych aplikacji.