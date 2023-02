Philips OLED+908 – jeszcze jaśniejszy ekran

Kolejna odsłona flagowego modelu Philips OLED+908 zostanie wyposażona w najnowszą matrycę META OLED, procesor obrazu Philips P5 AI o zwiększonej mocy, zintegrowany system audio stworzony przez legendarną markę Bowers & Wilkins oraz trójstronny system Next Gen Ambilight.

Najnowszy panel META OLED wyróżnia się warstwą MLA (Micro Lens Array) oraz specjalnym algorytmem, dzięki czemu możliwa do osiągnięcia jest jasność szczytowa na poziomie 2100 nitów, co stanowi wynik o 70 proc. lepszy w porównaniu do poprzednich matryc. Jednocześnie telewizor z tym panelem oferuje szerszy kąt widzenia i lepszą efektywność energetyczną.

Procesor obrazu 7th Gen Philips P5 AI ze wsparciem sztucznej inteligencji i udoskonaloną funkcją V2 Ambient Intelligence umożliwia regulację w czasie rzeczywistym jasności, wartości gamma i odwzorowania kolorów dla optymalnego obrazu dostosowanego do oświetlenia w otoczeniu. Zastosowany nowy czujnik światła może mierzyć temperaturę barwową w pomieszczeniu, dzięki czemu punkt bieli odpowiada dokładnie odcieniowi oświetlenia, jakie jest w pokoju, a wszelkie modyfikacje w tym zakresie wprowadzane są w czasie rzeczywistym. Ponadto ulepszona funkcja Super Resolution oferuje wyjątkową ostrość na krawędziach, generując jednocześnie bogaty w szczegóły obraz w głównej części obiektu.

W parze z jakością obrazu idzie brzmienie, jakie oferuje system dźwiękowy 3.1 o mocy 80W zaprojektowany przez Bowers & Wilkins. Sześć zamontowanych z przodu przetworników skierowanych jest wprost na widza w dedykowanym układzie lewy, środkowy, prawy (LCR), zapewniając wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową z krystalicznie czystymi dialogami. Z kolei głęboki, dokładny bas generowany jest przez zamontowany z tyłu subwoofer wspierany przez cztery pasywne radiatory.

Philips OLED+908, podobnie jak większość modeli Ambilight TV na rok 2023, będzie wyposażony w nowy system operacyjny Google TV. Dzięki temu użytkownicy otrzymają dotychczasową funkcjonalność Android TV, ale z bardziej intuicyjnym interfejsem i ekranem głównym, łatwiejszym dostępem do kluczowych ustawień i funkcji oraz lepszą personalizacją treści i trafniejszymi rekomendacjami.

Minimalistyczne wzornictwo nowego flagowca charakteryzuje się bardzo smukłą ciemną metalową ramką, która kolorystycznie jest dopasowana do odcienia tkaniny Kvadrat Audiomix na maskownicy głośników oraz metalowej podstawy o czarnym połysku. Nowym elementem wyposażenia Philips OLED+908 jest pilot zdalnego sterowania z możliwością ładowania baterii poprzez USB-C, dodatkowym przyciskiem do włączania i wyłączania podświetlenia oraz czujnikiem ruchu, który aktywuje podświetlenie w momencie podniesienia pilota.

Model Philips OLED+908 będzie dostępny w rozmiarach 55”, 65” oraz 77”. Do sprzedaży trafi jesienią 2023 roku.

Philips OLED808 – udoskonalony obraz i nowe rozmiary

W tym roku gama Philips OLED808 powiększy się o dodatkowy rozmiar. Ekran 42’’ uzupełni dotychczasowe wielkości 48”, 55”, 65” oraz 77” i będzie pierwszym modelem OLED w tym rozmiarze w ofercie Philips TV.

Wyjątkową jakość wyświetlanych treści zapewniają procesor obrazu 7th Gen Philips P5 AI z udoskonaloną funkcją V2 Ambient Intelligence, nowe rozwiązanie Super Resolution oraz panel OLED-EX o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów (dla rozmiarów powyżej 55’’).

Philips OLED808, podobnie jak pozostałe tegoroczne modele OLED z portfolio Philips TV, oferuje graczom znakomite możliwości i zaawansowane rozwiązania: kompatybilność Dolby Vision 4K 120 Hz z HDMI 2.1 z funkcją e-Arc, tryb VRR dla treści 4K od 40 Hz do 120 Hz przy pełnej przepustowości 48 Gb/s (444, 12 bitów), tryb FreeSync Premium i kompatybilność G-SYNC. Dostępne są także tryby Auto Game i Auto-Low-Latency.

System operacyjny Google TV i nowy interfejs użytkownika zapewniają łatwiejszą obsługę i lepszą personalizację treści.

Doskonała jakość brzmienia pozostaje jednym z mocniejszych punktów nowego Philips OLED808 dzięki zintegrowanemu systemowi audio 2.1 o mocy 70W (oraz 50W dla rozmiaru 42"). Dokładniejsza zwrotnica cyfrowa precyzyjnie kontroluje dystrybucję dźwięku do dwudrożnych głośników lewych i prawych oraz dedykowanego trójpierścieniowego przetwornika basowego skierowanego do tyłu. Całość wspierają cztery pasywne radiatory.

Telewizor charakteryzuje się wyjątkowo smukłą konstrukcją z niemal niezauważalną ciemną ramką, również na dolnej krawędzi, dzięki której obraz na ekranie płynnie przechodzi w podświetlenie generowane przez trójstronny system Next Gen Ambilight. Udoskonalona technologia zapewnia bardziej szczegółowe i dokładniejsze odwzorowanie kolorów dla jeszcze lepszych wrażeń podczas oglądania.

Większość rozmiarów modelu Philips OLED808 posiada nową centralną metalową podstawę obrotową EVO wykończoną w satynowanym chromie, zaś ekran 77-calowy wyposażono w płaskie metalowe nóżki o takim samym wykończeniu i nowym designie.

Model Philips OLED808 trafi do sprzedaży jesienią 2023 r. w pięciu rozmiarach: 42’’, 48’’, 55”, 65” oraz 77”

Seria The Xtra z bardziej dostępnymi modelami PhilipsMiniLED

Premierą na rynku jest seria The Xtra obejmująca nowe modele MiniLED. Pierwszy z nich to Philips 9308 MiniLED oferujący świetne parametry w przystępnej cenie. Wyjątkowa jakość wyświetlanych treści to zasługa procesora obrazu Philips P5 siódmej generacji oraz topowego panelu z odświeżaniem 120 Hz o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów. Telewizor pokrywa aż 98% zakresu barwowego ze specyfikacji Digital Cinema Initiative (DCI), a trójstronny system Ambilight zapewnia niezwykle wciągający obraz.

Na uwagę zasługuje również dźwięk, który wydobywa się ze skierowanych do przodu głośników w systemie audio 2.1 o mocy 64 W, który został zaprojektowany przez Bowers & Wilkins. Widzowie mogą również cieszyć się bogatą biblioteką aplikacji i treści na żądanie dzięki ulepszonym i rozbudowanym opcjom Smart TV stworzonym przez inżynierów TP Vision.

Pod względem wzornictwa Philips 9308 MiniLED wyróżnia się bardzo wąską metalową ramką w ciemnym antracytowym kolorze z cienkim paskiem na dole ekranu o szczotkowanym wykończeniu, identycznym jak na podstawie telewizora. Całość uzupełnia ciemna tkanina Kavdrat Audiomix pokrywająca maskownicę głośników.

Model Philips 9308 MiniLED trafi do sprzedaży w trzecim kwartale 2023 r. w rozmiarach 55 i 65 cali.

Drugi z telewizorów z serii The Xtra to Philips 9008 MiniLED również wyposażony w procesor obrazu 7th Gen Philips P5, panel z odświeżaniem 120 Hz o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów i system audio 2.0 o mocy 40W. Dostępny będzie w sprzedaży w trzech rozmiarach – 55”, 65’’ oraz 75”. W przypadku tego modelu ekran zostanie osadzony na wąskich nóżkach w kolorze antracytowej szarości.

Philips The One – bezkonkurencyjny telewizor uniwersalny

Ciesząca się ogromną popularnością seria The One nadal stanowi kluczowy element oferty Ambilight TV i w drugim kwartale 2023 r. zostanie wzbogacona o dwa nowe modele: Philips 8808 oraz Philips 8508 pracujące w oparciu o procesor obrazu Philips P5 siódmej generacji.

Idea stojąca za stworzeniem tej serii pozostaje niezmienna od samego początku – uniwersalny telewizor wyposażony w rozwiązania i kluczowe funkcje poszukiwane przez konsumentów oraz dostępne dotychczas w modelach premium, ale oferowany w atrakcyjnej i konkurencyjnej cenie.

Oba modele posiadają panel o szerokim pokryciu barw z odświeżaniem 120 Hz w Philips 8808 oraz 60 Hz w Philips 8508, przy czym dzięki zastosowaniu technologii DLG i HRS matryca tego ostatniego telewizora odtwarza treści 4K 120 Hz z płynnością ruchu i ostrością zbliżoną do natywnego panelu 120 Hz.

Wszystkie telewizory z serii The One zostały wyposażone w trójstronny system Ambilight oraz pracują na systemie operacyjnym Google TV z bardziej intuicyjnym interfejsem. Model Philips 8808 dostępny będzie w sześciu rozmiarach: 43”, 50”, 55”, 65”, 75” oraz 85”. Z kolei Philips 8508 trafi do sprzedaży w wersjach 43”, 50”, 55’’ oraz 65”.

Pod względem wzornictwa Philips 8808 w rozmiarze 43’’-65’’ wyróżnia się minimalistyczną dolną ramką w kolorze antracytowej szarości z efektem szczotkowania oraz obrotową podstawą EVO w tym samym odcieniu. Z kolei wersje 75’’ i 85’’ posiadają metalowe okrągłe nóżki, również w antracytowo-szarym kolorze.

Seria Philips 8508 charakteryzuje się wąską ramką z efektem szczotkowania oraz metalową podstawą o regulowanej wysokości. Całość również wykończono w kolorze antracytowej szarości.