Przed schowaniem do szafy puchowej kurtki, wełnianego swetra czy płaszcza, należy przede wszystkim je uprać. Zapobiegamy w ten sposób niszczeniu oraz nieprzyjemnemu zapachowi po wyjęciu ich przed kolejnym sezonem zimowym. Jak to zrobić, żeby nie traciły swoich właściwości?

Dzięki technologii EcoBubble™ w pralkach Samsung, opartej na działaniu aktywnej piany, możemy uprać odzież skutecznie nawet w temperaturze 15 stopni Celsjusza, nie martwiąc się o jej zniszczenie. EcoBubble™ łączy detergent z wodą i bąbelkami powietrza, zanim dotrze do bębna, co sprawia, że powstała piana wnika głęboko we włókna efektywnie je czyszcząc.

Jeśli nie wiesz, jak wyprać różne elementy garderoby, możesz również skorzystać z programu Pranie Optymalne AI. To program, który wykorzystuje 5 precyzyjnych czujników, które dostosowują ilość wody, detergentów oraz czas prania do stopnia zabrudzenia i wagi wsadu. Czujniki dodatkowo monitorują mętność wody, dzięki czemu w każdej chwili pralka może dodać więcej detergentu, jeśli będzie to potrzebne. Jednym zdaniem - to pralka podpowiada, jak zadbać o ubrania, oszczędzając jednocześnie wodę, energię oraz detergent.

Pozbądź się wilgoci!

Po wypraniu, a przed schowaniem ubrań na kolejny sezon - bardzo ważnym krokiem jest całkowite wysuszenie odzieży. Tradycyjne suszarki, szczególnie przy suszeniu grubych tkanin czy puchowych kurtek nie sprawdzają się tak dobrze, jak suszarki automatyczne. Zajmują dużo miejsca, a w zamkniętej przestrzeni trudno całkowicie pozbyć się wilgoci.

Z kolei suszarki Samsung, na przykład model DV90T7240BH, wyposażone są w szybki program suszenia, który już w 81 minut pozwoli wyjąć suchą kurtkę z wygładzonymi zagnieceniami. Ciepłe powietrze w suszarce przywróci wypełnieniu z piór kształt, objętość i elastyczność oraz wygładzi zagniecenia. Dokładnie wysuszoną odzież będziemy mogli spokojnie przechowywać, także w workach próżniowych – bez obaw że pozostała na niej wilgoć uszkodzi tkaninę. Co więcej, dzięki suszarce automatycznej raz na zawsze pozbędziemy się widoku suszących się ubrań w łazience lub w salonie.

Po odpowiednim przygotowaniu możemy przejść do etapu przechowywania. Upraną i dokładnie wysuszoną odzież możemy przechowywać w workach próżniowych, które chronią ubrania przed wtórnym zanieczyszczeniem lub zamkniętych pudłach. Dotyczy to w szczególności odzieży dzianinowej, która nie powinna być przechowywana w pozycji wiszącej, ponieważ może się odkształcić. Dzięki temu w kolejnym sezonie będzie wymagała jedynie odświeżenia.

Jeśli mówimy o odświeżaniu, to nie sposób pominąć tutaj szafy parowej Air Dresser. To dobre rozwiązanie nie tylko dla ubrań, które wyciągamy po miesiącach przechowywania, ale również świetna opcja na bieżące dbanie o wełniane płaszcze czy swetry, które nie lubią częstych prań. Para sprawi, że nasze rzeczy będą nie tylko perfekcyjnie odświeżone i zdezynfekowane, ale również pozbawione zagnieceń i nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki aplikacji SmartThings na smartfonie wszystkie wspomniane urządzenia uruchomimy zdalnie, otrzymamy dostęp do rekomendacji najlepszego cyklu dla danej tkaniny, podejrzymy postępy cyklu oraz sprawdzimy czy nasze ubranie jest już gotowe do wyjęcia. Za sprawą rozszerzenia SmartThings Energy możemy także monitorować na bieżąco zużycie energii przez wszystkie sprzęty domowe połączone z aplikacją.