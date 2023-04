Polacy, jak wynika z danych firmy badawczej GfK, polubili duże telewizory bardziej niż mieszkańcy bogatych krajów Zachodu.. Na przestrzeni ostatnich 5 lat chętniej niż Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie czy Włosi, kupowali telewizory z ekranami o przekątnej 75” i większe.

Trzy modele w Polsce

Nic więc dziwnego, że w tym roku koreański koncern zdecydował się wprowadzić do Polski trzy gigantyczne telewizory o przekątnej 98" - QLED Q80C, Neo QLED QN90A oraz Neo QLED QN100B o rozdzielczości 4K. Modele QN90A oraz QN100B wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która jest odpowiedzialna za precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu. QN100B zyskał dodatkowo moduł One Connect Pro, do którego podłączamy wszystkie kable i łączymy cieniutkim światłowodem z telewizorem.

Trzeba tylko pamiętać, że QN100B i QN90A to odświeżone modele z ubiegłych lat, natomiast Q80C to prawdziwa, tegoroczna nowość. O ile jego cena nie jest jeszcze znana, o tyle za QN100B w USA trzeba zapłacić 40 tys. dolarów. Duży ekran będzie więc nas dużo kosztować.