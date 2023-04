Na początek Excellence Line, czyli najlepsze telewizory Samsung w tegorocznej ofercie. Ta topowa seria obejmuje trzy modele QN900C, QN800C i QN700C, które dostępne są w przekątnych od 55 do 85 cali. W 2023 telewizory Excellence Line NEO QLED 8K – QN900C, QN800C – otrzymały jeszcze mocniejszy Neuronowy Procesor AI Quantum 8K, który zwiększa możliwości w zakresie skalowania obrazu do jakości jak najbliższej 8K. Proces skalowania oparty jest aż na 64 wielomodelowych sieciach neuronowych (w poprzedniej generacji było ich 20). Dodatkowo model Excellence Line QN900C oferuje odświeżanie 144 Hz.

Jeśli chodzi o dźwięk to w modelu QN900C znajdziemy system 6.2.4CH w modelu QN900C i 4.2.2CH w QN800C. Pojawi się też funkcja Dźwięk Podążający za Obiektem oraz Q-Symphony, łącząca telewizor z soundbarem.

W tym roku wszystkie telewizory Excellence Line otrzymały także moduł One Connect Pro, pozwalający uporządkować przewody

Neo QLED 4K

Seria Neo QLED 4K to w tym roku trzy telewizory QN95C, QN92C,QN85C. W zależności od modelu dostępne są w rozmiarach od 43 do 85 cali. Wszystkie modele wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu m.in. dzięki 14-bitowej skali luminancji.

Wśród nowości, które znajdziemy w tej serii jest m.in. Automatyczny Remastering HDR. Telewizory QN92C i QN95C oferują Powłokę Antyrefleksyjną, która ogranicza refleksy i odbicia światła, oraz Ultra Szeroki Kąt Widzenia (lepsza widoczność szczegółów obrazu także patrząc z boku). Z kolei najwyższy model z tej serii, czyli QN95C przynosi odświeżanie 144 Hz i dołączoną w zestawie kamerę z magnetycznym mocowaniem.

Seria QLED

W tym roku seria QLED obejmuje trzy modele – Q60C, Q70C i Q80C. W zależności od produktu dostępne są w rozmiarach od 43 do 98 cali. QLED Q80C to w tym roku ekran z bezpośrednim tylnym podświetleniem, co przekłada się na wyższą jasność i lepszą czerń, ale wpływa także na samą konstrukcję – ekran jest o 1 cm smuklejszy w porównaniu do poprzednika.

Seria Crystal

W ofercie jest też seria Crystal, dla użytkowników, którzy chcą po prostu zwykły ekran LCD i nie potrzebują żadnych dodatkowych funkcji. Telewizory, choć najtańsze, wyglądają bardzo ładnie. Do tego największy, 85" model, wyposażony jest w matrycę 120 Hz.

Ciekawe akcesoria

W ofercie Samsung ma też bardzo ciekawe akcesoria. M.in. to obrotowy uchwyt na telewizory do 55", który potrafi postawić je, za pomocą jednego kliknięcia w telefonie, w pionie.

Smart Home z telewizora

Samsung mocno stawia też na aplikację Smart Things, która pozwala nie tylko na to, by nasz smartfon zamienił się w pilota do telewizorów. Jako, że wszystkie ekrany (poza serią Crystal), mają wbudowany hub protokołu Matter, to telewizor może stać się centrum smart home i sterować zarówno inteligentym oświetleniem, AGD czy innymi takimi gadżetami różnych producentów.