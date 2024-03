Od zeszłego roku w Żabce możemy naprawić lub wyczyść swoje obuwie czy kupić vouchery na telekonsultacje lekarskie.

Żabka ma nową usługę

Od dzisiaj Żabka powiększyła swoje zaplecze usług o naprawy smartfonów. Sklep zachęca by nie kupować nowych smartfonów tylko przynieść do sklepu i naprawić. W ofercie jest też do wynajęcia urządzenie zastępcze za 99 zł.

Reklama

"Usługę, oferowaną we współpracy z firmą Digital Care, można zamówić przez dedykowaną stronę internetową www.digitalcare.zabka.pl i nadać smartfon przesyłką kurierską w jednym z 10 tys. sklepów sieci" – przekazała Żabka w komunikacie prasowym.

Reklama

Jaki jest koszt naprawy?

Tego możemy się dowiedzieć po podaniu producenta telefonu, modelu i rodzaju szkody. Ale to będzie wstępna wycena naprawy. Jak podano w regulaminie usługi "na Portalu Klient otrzymuje wstępną wycenę naprawy w wariancie autoryzowanym lub nieautoryzowanym".

Naprawa za to nie będzie długo trwała. "Potrwa do 7 dni roboczych od dnia zapłaty za naprawę. Każda realizacja jest objęta 90-dniową gwarancją serwisową na wykonaną naprawę" - podano.