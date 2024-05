SteelSeries przedstawia Arctis Nova 5 oferują 60-godzinny czas pracy na baterii, do tego (w wersji 5X) można je będzie podłączyć zarówno do PS5, jak i do Xboxa.

Nowa aplikacja do słuchawek

Niespodzianką jest specjalna aplikacja. Companion App zawiera ponad 100 specjalnie dostosowanych ustawień dźwięku dla poszczególnych gier, które został przygotowane i dostosowane do każdej gry przez inżynierów dźwięku, profesjonalistów esportowych i twórców gier. Gracze mogą zmieniać swoje ustawienia dźwięku w czasie rzeczywistym i bez wychodzenia z gry, za pomocą smartfona.

Czy to wszystko się potwierdzi? To sprawdzimy w naszych testach.

Arctis Nova 5 - cena

Arctis Nova 5 mają kosztować 599 PLN.