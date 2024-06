TCL nie eksperymentował z designem. Telewizor wykonany jest z dobrej jakości plastiku, z widocznymi ramkami na krawędziach, nóżki nie mają regulowanej wysokości, więc może być problem z wstawieniem przed ekranem soundbaru. C655 Pro ma trzy porty HDMI 2.0, w tym jeden eARC. Z tyłu znajdziemy coś, co rzadko widać w telewizorach - wystający głośnik basowy Onkyo.

Reklama

Google TV jako Smart TV

Telewizor pracuje pod kontrolą Google TV, mamy więc dostęp do prawie wszystkich aplikacji, jakie możemy znaleźć w sklepie Play. Od razu też zainstalujcie nową wersję systemu, bo ta, z którą telewizor wyjeżdża z fabryki stwarza problemy - jest wolna i potrafi się zawiesić. Po aktualizacji wszystkie problemy znikają i Google TV radzi sobie całkiem nieźle.

Jakość obrazu

Matryca QLED z kwantową kropką daje nam bardzo dobre nasycenie kolorów oraz jasność telewizora. Da się go używać zarówno w bardzo ciemnym, jak i jasnym pomieszczeniu. Telewizor TCL C655 Pro obsługuje też wszystkie formaty HDR, od Dolby Vision po HDR 10+, jednak widać tu różnicę między flagowymi ekranami za kilkanaście tysięcy złotych a telewizorem za niecałe 3 tysiące. We "Władcy Pierścieni" 4K w Morii, czy w innych ciemnych scenach, albo w remasterze 4K "Aliens" brakuje pewnych detali i ekran nie jest w stanie dać nam takiego kontrastu jak w OLED (ale i tak, w porównaniu do konkurencji z podobnej półki cenowej jest bardzo dobrze). W jasnych scenach jednak jakość ekranu jest bardzo dobra.

TCL 55C655 Pro w grach

Reklama

Jeśli chodzi o gry, to telewizor ma wbudowane wszystkie elementy upłynniające ruch, input lag jest na przyzwoitym poziomie. Zastosowano też w nim ciekawą funkcję - jeśli gramy w rozdzielczości Full HD, to matryca jest wtedy w stanie dać nam odświeżenie 120 Hz. Dopiero przy przejściu na wyższe rozdzielczości spadamy na 60 Hz. Jeśli więc ustawimy rozdzielczość 1080p na naszej konsoli, to w grach sieciowych dla wielu graczy, które wymagają szybszej matrycy, będziemy się bawić doskonale. A w grach dla pojedynczego gracza, gdy zależy nam na jakości obrazu, to tryb 60Hz wystarczy.

TCL 55C655 Pro - rewelacyjny dźwięk

TCL C655Pro ma za to rewelacyjny dźwięk, jak na swoją półkę cenową. Świetne głośniki i obsługa dźwięku przestrzennego sprawiają, że dialogi są słyszalne, efekty na filmach też są bardzo dobre, a bas za bardzo nie dudni. W tym przedziale cenowym nic lepszego, jeśli chodzi o dźwięk nie znajdziecie. W sumie to nawet nie ma potrzeby kupowania do tego ekranu jakiegoś taniego soundbaru.

Podsumowanie

Podsumowując - TCL C655 Pro to całkiem udany telewizor. Ma niezły obraz, da się na nim grać i to najlepiej brzmiący telewizor w tym segmencie cenowym. To ekran dla ludzi, którzy chcą oglądać zwykła telewizję, czasem coś włączyć z serwisów streamingowych, trochę pograć, a jednocześnie nie stać ich, bądź nie chcą wydać fortuny na coś z najwyższej półki. Za 2700 PLN dostajemy całkiem spory, 55-calowy ekran, który da nam dużo radości. Takie właśnie urządzenia chcę widzieć w budżetowym segmencie.