Design iPhone 16, zwłaszcza z serii Pro niewiele się zmienił. Tak, mamy nowy, złoty kolor - właściwie "pustynny tytan", ale dalej - w porównaniu do standardowego modelu - wersje kolorystyczne są nudne. Do tego design od czasów iPhone 14 Pro (a nawet i wcześniej) praktycznie się nie zmienił się. Dobra, dorzucono przycisk do uruchamiania aparatu i robienia zdjęć (który jest obecny w niektórych smartfonach Sony od lat), powiększono ekran o 0,2 cala oraz mamy "najcieńsze ramki ekranowe w historii Apple".

Co pod maską?

A co pod maską? No cóż, w serii Pro dostaniemy najnowszy procesor ze ścieżkami neuronowymi, który ma pomóc w obsłudze sztucznej inteligencji. Będzie też szybszy od zeszłorocznego, a bateria ma trzymać kilka godzin dłużej. Niestety najtańsza wersja iPhone 16 Pro wciąż ma pod maską 128 GB pamięci, co - biorąc pod uwagę wielkości zdjęć, rozmiar aplikacji i systemu jest wartością śmieszną.

Aparat składa się z trzech modułów - głównego o matrycy 48 MP, szerokokątnego 48 MP oraz ultrateleobiektywu 12 MP. Do tego dostajemy 5x zoom optyczny i nagrywanie 4K w 120 klatkach.

Apple AI nie dla UE

Głównym wyznacznikiem nowych iPhone'ów ma być obsługa sztucznej inteligencji. Są z tym jednak problemy. Po pierwsze funkcje AI mają spływać na serię 16 w ciągu najbliższych miesięcy. Po drugie, ze względu na unijne prawa dotyczące usług cyfrowych Apple nie zamierza wprowadzić na razie na terenie UE. A po trzecie, nawet jeśli Apple dogada się z Brukselą, to polską wersję AI i Siri zobaczymy jak świnia niebo.

Air Pods 4

Apple pokazało też nowe słuchawki. Air Pods 4 występują w dwóch wersjach - tańszej i droższej z systemem wygłuszania dźwięku ANC i ładowaniem bezprzewodowym. Jako jednak, że nie są stricte dokanałowe, to ANC nie musi do końca działać tak dobrze, jak sugerowano podczas prezentacji. Słuchawki dostały też ulepszony układ H2, który ma poprawić jakość muzyki.

Zmian doczekały się też Air Pods 2 Pro. Tu wprowadzono ciekawe funkcje - po pierwsze na koncertach i w głośnym otoczeniu słuchawki te mogą pełnić rolę ochraniaczy dousznych. Po drugie dostały też funkcje aparatów słuchowych.

Apple Watch 10

Apple pokazało też nowy zegarek. Co się zmieniło? Jest większy ekran - 46mm. Do tego, po 10 latach zmieniono system mocowania pasków, co oznacza, że jeśli wymienimy zegarek, to musimy wyrzucić też stare paski. Dostępny jest też w dwóch wersjach materiałowych - tytanowej i aluminiowej.

Zegarek ma się ładować do 80 proc. pojemności baterii w 30 minut, dostał też ulepszony wyświetlacz oraz wykrywacz bezdechu sennego. O innych funkcjach zdrowotnych, jak mierzenie ciśnienia czy glukozy możemy tylko na razie pomarzyć. Apple Watch 10 ma też lepiej współpracować z nowszą, inteligentniejszą Siri.

Polskie ceny

iPhone 16 kosztuje od 3999 PLN, 16 Plus od 4499, 16 Pro od 5299 i 16 Pro Max od 6299 PLN. Apple Watch 10, w wersji aluminiowej kosztuje od 1999, a w wersji tytanowej z łącznością telefoniczną od 3499. Air Pods 4 kosztują w wersji bez ANC 649 PLN, a z wyciszaniem 899 PLN

Zamówienia można składać już teraz na stronie Apple, sprzęt ma dotrzeć do klientów od 20 września - zależnie od wersji kolorystycznej i pojemności pamięci.